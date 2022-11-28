https://sputniknews.com.tr/20221128/rusyanin-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-yakutiya-suya-indirildi-1063765699.html
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya suya indirildi
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya suya indirildi
Proje 22220 kapsamında inşa edilen Yakutiya nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde törenle suya indirildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:14+0300
2022-11-28T12:14+0300
2022-11-28T12:15+0300
multimedya
infografik
proje 22220
rossiya nükleer buzkıran gemisi
rusya
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Proje 22220 kapsamında inşa edilen nükleer buzkıran gemiler, Kuzey Kutbu’ndaki Yenisey ve Ob Körfezi bölgelerindeki gemilere rehberlik etmek, buzda kalmış gemi ve diğer yüzen yapıları çekmek ve diğer görevleri yerine getirmek için tasarlandı.Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinin önümüzdeki yıllarda, Rusya'nın sivil buzkıran filosunun bel kemiği olacağı belirtiliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, proje 22220, rossiya nükleer buzkıran gemisi, rusya, инфографика
infografik, proje 22220, rossiya nükleer buzkıran gemisi, rusya, инфографика
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya suya indirildi
12:14 28.11.2022 (güncellendi: 12:15 28.11.2022) Abone ol
Proje 22220 kapsamında inşa edilen Yakutiya nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde törenle suya indirildi.
Proje 22220 kapsamında inşa edilen nükleer buzkıran gemiler, Kuzey Kutbu’ndaki Yenisey ve Ob Körfezi bölgelerindeki gemilere rehberlik etmek, buzda kalmış gemi ve diğer yüzen yapıları çekmek ve diğer görevleri yerine getirmek için tasarlandı.
Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinin önümüzdeki yıllarda, Rusya'nın sivil buzkıran filosunun bel kemiği olacağı belirtiliyor.