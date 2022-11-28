https://sputniknews.com.tr/20221128/rusyanin-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-yakutiya-suya-indirildi-1063765699.html

Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya suya indirildi

Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya suya indirildi

Proje 22220 kapsamında inşa edilen Yakutiya nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde törenle suya indirildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

proje 22220

rossiya nükleer buzkıran gemisi

rusya

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Proje 22220 kapsamında inşa edilen nükleer buzkıran gemiler, Kuzey Kutbu’ndaki Yenisey ve Ob Körfezi bölgelerindeki gemilere rehberlik etmek, buzda kalmış gemi ve diğer yüzen yapıları çekmek ve diğer görevleri yerine getirmek için tasarlandı.Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinin önümüzdeki yıllarda, Rusya'nın sivil buzkıran filosunun bel kemiği olacağı belirtiliyor.

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infografik, proje 22220, rossiya nükleer buzkıran gemisi, rusya, инфографика