https://sputniknews.com.tr/20221128/rusya-ve-iran-300-milyon-dolar-degerinde-otomobil-ihracati-konusunda-anlasti-1063943331.html

Rusya ve İran, 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatı konusunda anlaştı

Rusya ve İran, 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatı konusunda anlaştı

İran’ın Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihraç edileceği, iki ülke arasında ilgili mutabakat zaptının artık imzalandığı belirtildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T23:55+0300

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İran Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği Başkanı Muhammedrıza Necefi Maneş, “Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı” diye açıkladı.İran’da otomobil üretimi, ülkenin en büyük şirketi olan Iran Khodro (IKCO) tarafından yapılıyor.

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