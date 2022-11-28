https://sputniknews.com.tr/20221128/rusya-ve-iran-300-milyon-dolar-degerinde-otomobil-ihracati-konusunda-anlasti-1063943331.html
Rusya ve İran, 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatı konusunda anlaştı
Rusya ve İran, 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatı konusunda anlaştı
İran’ın Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihraç edileceği, iki ülke arasında ilgili mutabakat zaptının artık imzalandığı belirtildi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T23:55+0300
2022-11-28T23:55+0300
2022-11-28T23:55+0300
dünya
rusya
iran
otomobil
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İran Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği Başkanı Muhammedrıza Necefi Maneş, “Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı” diye açıkladı.İran’da otomobil üretimi, ülkenin en büyük şirketi olan Iran Khodro (IKCO) tarafından yapılıyor.
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rusya, iran, otomobil
Rusya ve İran, 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatı konusunda anlaştı
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İran’ın Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihraç edileceği, iki ülke arasında ilgili mutabakat zaptının artık imzalandığı belirtildi.
İran Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği Başkanı Muhammedrıza Necefi Maneş, “Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı” diye açıkladı.
İran’da otomobil üretimi, ülkenin en büyük şirketi olan Iran Khodro (IKCO) tarafından yapılıyor.