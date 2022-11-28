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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/peskov-rus-askerlerin-zaporojye-ngsden-cekilecegi-iddialarini-yalanladi---1063919288.html
Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı
Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) çekileceğine dair iddiaları reddetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T13:49+0300
2022-11-28T13:50+0300
ukrayna krizi
zaporojye
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Energoatom) Başkanı Pyotr Kotin, Zaporojye NGS'deki Rus askerlerin santralden ayrılmak için hazırlık yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Kotin'in iddiası hakkında gazetecilerden gelen sorular üzerine Peskov, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir belirti aramanıza gerek yok" yanıtını verdi.Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinin yönetimi de, Rusya'nın santralden ayrılma planları yaptığına dair haberleri yalanlamıştı.
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zaporojye, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna
zaporojye, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna

Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı

13:49 28.11.2022 (güncellendi: 13:50 28.11.2022)
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) çekileceğine dair iddiaları reddetti.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Energoatom) Başkanı Pyotr Kotin, Zaporojye NGS'deki Rus askerlerin santralden ayrılmak için hazırlık yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Kotin'in iddiası hakkında gazetecilerden gelen sorular üzerine Peskov, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir belirti aramanıza gerek yok" yanıtını verdi.
Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinin yönetimi de, Rusya'nın santralden ayrılma planları yaptığına dair haberleri yalanlamıştı.
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