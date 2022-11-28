https://sputniknews.com.tr/20221128/peskov-rus-askerlerin-zaporojye-ngsden-cekilecegi-iddialarini-yalanladi---1063919288.html
Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı
Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) çekileceğine dair iddiaları reddetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T13:49+0300
2022-11-28T13:49+0300
2022-11-28T13:50+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
rusya
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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Energoatom) Başkanı Pyotr Kotin, Zaporojye NGS'deki Rus askerlerin santralden ayrılmak için hazırlık yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Kotin'in iddiası hakkında gazetecilerden gelen sorular üzerine Peskov, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir belirti aramanıza gerek yok" yanıtını verdi.Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinin yönetimi de, Rusya'nın santralden ayrılma planları yaptığına dair haberleri yalanlamıştı.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
zaporojye, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna
zaporojye, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna
Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı
13:49 28.11.2022 (güncellendi: 13:50 28.11.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) çekileceğine dair iddiaları reddetti.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Energoatom) Başkanı Pyotr Kotin, Zaporojye NGS'deki Rus askerlerin santralden ayrılmak için hazırlık yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Kotin'in iddiası hakkında gazetecilerden gelen sorular üzerine Peskov, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir belirti aramanıza gerek yok" yanıtını verdi.
Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinin yönetimi de, Rusya'nın santralden ayrılma planları yaptığına dair haberleri yalanlamıştı.