https://sputniknews.com.tr/20221128/peskov-rus-askerlerin-zaporojye-ngsden-cekilecegi-iddialarini-yalanladi---1063919288.html

Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı

Peskov, Rus askerlerin Zaporojye NGS'den çekileceği iddialarını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) çekileceğine dair iddiaları reddetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T13:49+0300

2022-11-28T13:49+0300

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ukrayna krizi

zaporojye

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Energoatom) Başkanı Pyotr Kotin, Zaporojye NGS'deki Rus askerlerin santralden ayrılmak için hazırlık yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Kotin'in iddiası hakkında gazetecilerden gelen sorular üzerine Peskov, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir belirti aramanıza gerek yok" yanıtını verdi.Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinin yönetimi de, Rusya'nın santralden ayrılma planları yaptığına dair haberleri yalanlamıştı.

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zaporojye, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna