https://sputniknews.com.tr/20221128/pakistan-talibani-hukumet-ile-ateskesi-sonlandirdi-ulke-capinda-saldiri-emri-1063926289.html

'Pakistan Taliban'ı, hükümet ile ateşkesi sonlandırdı: Ülke çapında saldırı emri

'Pakistan Taliban'ı, hükümet ile ateşkesi sonlandırdı: Ülke çapında saldırı emri

Pakistan Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan), hükümet ile ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve ülke çapında saldırı emri verdi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T16:13+0300

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dünya

taliban

pakistan

tehrik-i taliban pakistan (ttb)

saldırı

açıklama

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Pakistan Talibanı'nın Haziran ayında hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi iptal ettiği ve savaşçılara ülke çapında saldırılar düzenleme emri verdiği bildirildi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere yönelik askeri operasyonlar devam ettiği için, bu nedenle, ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

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2022

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taliban, pakistan, tehrik-i taliban pakistan (ttb), saldırı, açıklama