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https://sputniknews.com.tr/20221128/pakistan-talibani-hukumet-ile-ateskesi-sonlandirdi-ulke-capinda-saldiri-emri-1063926289.html
'Pakistan Taliban'ı, hükümet ile ateşkesi sonlandırdı: Ülke çapında saldırı emri
'Pakistan Taliban'ı, hükümet ile ateşkesi sonlandırdı: Ülke çapında saldırı emri
Pakistan Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan), hükümet ile ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve ülke çapında saldırı emri verdi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T16:13+0300
2022-11-28T16:29+0300
dünya
taliban
pakistan
tehrik-i taliban pakistan (ttb)
saldırı
açıklama
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Pakistan Talibanı'nın Haziran ayında hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi iptal ettiği ve savaşçılara ülke çapında saldırılar düzenleme emri verdiği bildirildi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere yönelik askeri operasyonlar devam ettiği için, bu nedenle, ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" ifadeleri kullanıldı.
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taliban, pakistan, tehrik-i taliban pakistan (ttb), saldırı, açıklama
taliban, pakistan, tehrik-i taliban pakistan (ttb), saldırı, açıklama

'Pakistan Taliban'ı, hükümet ile ateşkesi sonlandırdı: Ülke çapında saldırı emri

16:13 28.11.2022 (güncellendi: 16:29 28.11.2022)
© AFP 2022Tehrik-i Taliban Pakistan
Tehrik-i Taliban Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022
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Pakistan Talibanı (Tehrik-i Taliban Pakistan), hükümet ile ateşkesi sonlandırdığını açıkladı ve ülke çapında saldırı emri verdi.
Pakistan Talibanı'nın Haziran ayında hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi iptal ettiği ve savaşçılara ülke çapında saldırılar düzenleme emri verdiği bildirildi.
Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere yönelik askeri operasyonlar devam ettiği için, bu nedenle, ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" ifadeleri kullanıldı.
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