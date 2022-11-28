https://sputniknews.com.tr/20221128/norvec-buyukelcisi-rus-vatandaslarini-tutuklanmasi-nedeniyle-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063930439.html
Norveç Büyükelçisi, Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Norveç Büyükelçisi, Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Norveç’te Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T19:13+0300
2022-11-28T19:13+0300
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Norveç’te Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve burada kendisine bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunun ifade edildiği protesto notası sunuldu.Kurumun açıklamasında, “Son aylarda Rus vatandaşlarının insansız hava araçlarının yasa dışı kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınması ve yargılanmasıyla ilgili olarak 28 Kasım tarihinde Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile bakanlığa çağrılarak kendisine bu uygulamanın kabul edilemez olduğu bildirildi” ifadelerine yer verildi.Ruslara yönelik mahkeme kararlarının ‘siyasi motifli’ olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Norveç makamlarına ‘bu tür Rus karşıtlığı eylemlerden’ ve milliyetçilik temelinde ‘Rus vatandaşlarına yapılan eziyetten’ vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.11 Ekim tarihinde 4 Rusya vatandaşı, Nordland bölgesinde kapalı bir tesisi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, iki gün sonra serbest bırakılmıştı.22 Ekim tarihinde Rus iş insanı Andrey Yakunin, Spitsbergen’de yasadışı insansız hava aracı kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Yakunin 2 kez serbest bırakılmış ancak 11 Kasım’da bir kez daha Norveç Savcılığı tarafından yaptırımları ihlal etmekle suçlanmıştı.Geçtiğimiz hafta yasadışı insansız hava aracı kullanmaktan gözaltına alınan 34 yaşındaki bir Rus vatandaşı ise 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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rusya, norveç
Norveç Büyükelçisi, Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
19:13 28.11.2022 (güncellendi: 19:14 28.11.2022) Abone ol
Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Norveç’te Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Norveç’te Rus vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve burada kendisine bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunun ifade edildiği protesto notası sunuldu.
Kurumun açıklamasında, “Son aylarda Rus vatandaşlarının insansız hava araçlarının yasa dışı kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınması ve yargılanmasıyla ilgili olarak 28 Kasım tarihinde Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile bakanlığa çağrılarak kendisine bu uygulamanın kabul edilemez olduğu bildirildi” ifadelerine yer verildi.
Ruslara yönelik mahkeme kararlarının ‘siyasi motifli’ olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Norveç makamlarına ‘bu tür Rus karşıtlığı eylemlerden’ ve milliyetçilik temelinde ‘Rus vatandaşlarına yapılan eziyetten’ vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.
11 Ekim tarihinde 4 Rusya vatandaşı, Nordland bölgesinde kapalı bir tesisi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, iki gün sonra serbest bırakılmıştı.
22 Ekim tarihinde Rus iş insanı Andrey Yakunin, Spitsbergen’de yasadışı insansız hava aracı kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Yakunin 2 kez serbest bırakılmış ancak 11 Kasım’da bir kez daha Norveç Savcılığı tarafından yaptırımları ihlal etmekle suçlanmıştı.
Geçtiğimiz hafta yasadışı insansız hava aracı kullanmaktan gözaltına alınan 34 yaşındaki bir Rus vatandaşı ise 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.