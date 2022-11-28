https://sputniknews.com.tr/20221128/motorine-82-kurus-indirim-1063927529.html

Motorine 82 kuruş indirim

Motorine 82 kuruş indirim

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

benzin

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirimin gelmesiyle birlikte litre fiyatı 23.02 TL oldu.Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.

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motorin, benzin, indirim