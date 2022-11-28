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https://sputniknews.com.tr/20221128/motorine-82-kurus-indirim-1063927529.html
Motorine 82 kuruş indirim
Motorine 82 kuruş indirim
29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T17:12+0300
2022-11-28T17:12+0300
ekonomi
motorin
benzin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirimin gelmesiyle birlikte litre fiyatı 23.02 TL oldu.Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.
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motorin, benzin, indirim
motorin, benzin, indirim

Motorine 82 kuruş indirim

17:12 28.11.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
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29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirimin gelmesiyle birlikte litre fiyatı 23.02 TL oldu.
Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.
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