Moskova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı: Türk yatırımları toplam hacmi, 30 milyar rubleyi geçiyor

28.11.2022

İstanbul’da, Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyelinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik sırasında, Moskova Bölgesi Yatırım, Sanayi ve Bilim Bakanlığı’nın temsilcileri, Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli işletmeleri, potansiyel yatırımcılarla çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu etkinliğin amacı, Moskova bölgesindeki Türk işletmelerinin gelişmesi ve işbirliğine yeni şirketleri çekmek. Rus heyeti, Gebze’deki Teknoloji Vadisi’ni ziyaret etti. Moskova Bölgesi Yatırım Bakanlığı uzmanları, ileri teknoloji şirketleriyle deneyimlerini paylaştı, bu alanın Moskova Bölgesi’nde nasıl geliştiğini ve bölgede çalışmaya hazır Türk işletmelerini verecekleri desteği aktardı.Moskova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı, Yatırım, Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Sputnik’e açıklamasında, gerçekleşen etkinliğin sonuçlarını, Moskova Bölgesi’ndeki Türk iş projelerini ve Türk partnerlerle işbirliğinin geleceğini anlattı.Ziyaret çok yoğun geçti. Bir dizi Türk şirketlerinin yöneticileriyle görüştük. Aralarında Moskova Bölgesi’nde faaliyet gösterenler de, henüz bölgemizde işletmelerini geliştirmeyi planlayanlar da vardı. Çalışmamızı iki formatta gerçekleştirdik.İlki, Türkiye’deki en büyük holdinglerin lehtarlarıyla bir dizi bireysel görüşme ve toplantı düzenledik.İkincisi, büyük bir etkinlikle Türk şirketlerine bölgemizin yatırım potansiyelini tanıttık, işbirliği için yeni fırsatlardan bahsettik. Bunlar içinde, bazı yabancı şirketlerin Rusya piyasasından çekildikten sonra açılan fırsatlar da var. Ayrıca teknoparkın yeni formatı olan Teknoloji Vadisi’ni ziyaret ettik ve şunu kaydetmek isterim ki, çok etkilendik.Günümüzde Moskova Bölgesi’nde Türk sermayeli 10 şirket faaliyet gösteriyor. Dış politikadaki duruma rağmen hiçbiri kapanmadı ve piyasayı terk etmedi. Bu şirketler normal çalışmalarına devam ediyor.Türk iş dünyasının Moskova Bölgesi’nde temsil edildiği başlıca alanlar inşaat malzemeleri, sıhhi tesisat, PVC ürünleri, tekstil ve süt ürünlerinin üretimi ve inşaat. Toplamda, Türk yatırımlar 30 milyar rubleyi geçiyor. Bu şirketler bölgede 1300 istihdam sağladı.Burada her şey istikrarlı. Olumlu bir eğilim daha kaydedebiliriz, 2022’nin ilk yarısında Moskova Bölgesi ve Türkiye arasındaki ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 büyüyerek 386 milyondan 654 milyon dolara ulaştı. 2022’nin son beş yılda, ihracatın ithalatı geçtiği ilk yıl olması dikkat çekiyor. Moskova Bölgesi’nden ihracat 3.3 kat artarak 109 milyondan 358 milyon dolara çıktı. Moskova Bölgesi’ne ithalat da yüzde 6.8 büyüyerek 277 milyondan 296 milyon dolara çıktı.Gördüğünüz gibi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik bağlar şu anda çok hızlı gelişiyor. Bu sürecin daha yoğun olması için ilk önce lojistiği nasıl kolaylaştırabileceğimizi ve malların transitini nasıl kolaylaştırabileceğimizi düşünmemiz lazım. Tüm bunları da Türk meslektaşlarımızla görüşüyoruz.Elbette pek çok alan var. Moskova Bölgesi’nin genel olarak yabancı yatırımcılarla çalışma deneyimi bunu doğruluyor. Bunlar, yabancı sermayeli 180’den faza işletme. Bu işletmeler gıda ürünlerini, tüketim malları, yapı malzemeleri, ilaç ve kimyasallar üretiyor, perakende ve diğer alanlarda çalışıyorlar.Moskova Bölgesi ve Türkiye arasında gelecek vaat eden işbirliği alanlarından bahsedecek olursak bunlar makine mühendisliği, elektronik, kimya ve gıda ürünleri. Otelcilik ve hizmet sektörünün geliştirilmesi de ilgi çekici, çünkü Moskova Bölgesi önemli turizm potansiyeline sahip. Moskova Bölgesi, turizm potansiyeli gelişme endeksi açısından ilk beş bölge arasında yer alıyor. Rusya’daki turistik yerlerin yüzde 20’si ve el sanatlarının yüzde 60’ı burada bulunuyor.Moskova Bölgesi’nde, 2017-2021 döneminde yatırımlardaki büyüme yüzde 63.5 oldu. 2022’nin ilk yarısında, Moskova Bölgesi’nin sabit sermayesine yapılan yatırımların hacmi yaklaşık 500 milyar ruble olarak gerçekleşti. Büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.Moskova Bölgesi, her bir proje için özel seçilen destek tedbirleri hayata geçirme de dahil olmak üzere yatırım akışını teşvik ediyor. Bu çalışmada kapsamında, eşit derecede büyük işletmelere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyoruz.Sadece destek tedbirleri değil. Moskova Bölgesi, Rusya olsun yurtdışına olsun kargo transiti için geniş fırsatlar sunuyor. Bölgemizde dört uluslararası havalimanı, geniş karayolu ve demiryolları ağı var.Bölgemizin coğrafi konumu, en büyük satış pazarına erişimi sağlıyor. Moskova Bölgesi’nin nüfusu 8 milyon 500 bin kişi. Ortalama ücretler açısından Moskova Bölgesi, Rusya’nın Merkez Federal Bölge’de ikinci sırada yer alıyor, yani sakinlerinin ödeme gücü yüksek.Bölgemizin bir diğer önemli avantajı yüksek nitelikli kadrolar. Çalışma çağındaki nüfusu 4 milyonun üzerinde. Moskova Bölgesi’nde 8 bilim şehirciği de bulunuyor. Tam kapsamlı üretim tesislerinin oluşturulmasından küçük yerel üretimlerin hazır mekanlara yerleştirilmesine kadar çeşitli formatlardaki projelerin uygulanması için çok amaçlı altyapı oluşturuldu. Bölgede işletme açılacak alanlar arasında, bölgedeki sanayi parklar ve beş özel ekonomik bölgeden bahsetmek lazım.Küçük şirketlerin üretim yapmasına yardımcı olmak için kısa bir süre önce, Sanayi Konut Kredisi adı altında yeni bir program başlattık. Bu programın fikri Moskova Bölgesi’nde doğdu ve şimdi federal düzeyde yeşil ışık yakıldı.Bölge yönetimi 8 milyon 500 bin dolar miktarında 7 yıllığına yüzde 3-5 faizle kredi sağlıyor. Bu sürenin sonunda krediye konu olan sanayi tesisi, kredi alanın mülkiyetine geçiyor.Program, başlarda Rus yatırımcılar için geliştirilmişti, ama bugün bunu Türk işletmelere de önermeye hazırız.İhracat alanında açılan işletmeler kapsamlı destek alıyor. Bununla FED Fonu uğraşıyor. FED Fonu, gerekli belgeleri hazırlama, ürünler için sertifikalar alma, yabancı yüklenicileri bulma ve uluslararası fuar etkinliklerine katılma konularında hizmet veriyor.Ana hedefimiz, Türk şirketlerinin Moskova Bölgesi’nde somut yeni büyük yatırım projeleri. Bu projeleri açıklamak için henüz erken. Bu projeleri uygulama yönünde istikrarlı biçimde ilerliyoruz.Heyetimiz, her biri aynı anda birkaç alanda faaliyet gösteren ülkenin en büyük dört holdingle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu, söz konusu şirketlerle Moskova Bölgesi’nde işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlar sunuyor. İki gün süren tanıtım sırasında toplamda 30’dan fazla görüşme gerçekleştirdik. Sekiz görüşmenin katılımcıları Moskova Bölgesi’nde işletmelerini geliştirme ve yatırım projelerini hayata geçirme isteğini dile getirdi.Yatırımcının asla spontane olarak karar vermediği bilinmeli. Yatırımcı emin olmak istiyor, bunun için de eksiksiz ve net bilgiye, bu bilgiyi araştırmak ve planlarını oluşturmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Rusya’da iş yapan diğer yatırımcılarla da konuşmak lazım.Bu nedenle meslektaşlarımızı Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgilendirmek ve bölgemizin sunabileceği fırsatları Türk iş dünyasına anlatmak bizim için çok önemli. En önemlisi de işle ilgili soruları olabildiğince eksiksiz yanıtlamak ve ayrıca kendi üretimleriyle Rusya pazarına yeni giren şirketlerin doğasında var olan geleneksel korkuları gidermek.İş dünyası Moskova Bölgesi’ne büyük ve samimi ilgi gösterdi. Salon doluydu. 100’den fazla Türk şirketi vardı.Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, şimdi önemli olan bu ilginin gerçek projelere ve üretimlere dönüşmesi.

