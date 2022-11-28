https://sputniknews.com.tr/20221128/medvedev-abye-abd-ile-iliskilerinde-mulk-paylasimi-ongordu-1063940516.html

Medvedev, AB’ye ABD ile ilişkilerinde ‘mülk paylaşımı’ öngördü

Medvedev, AB’ye ABD ile ilişkilerinde ‘mülk paylaşımı’ öngördü

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD’nin Avrupalı şirketler için koşullar yarattığını, bunu yaparken ise AB'nin ‘son kuruşuna kadar’ her... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T22:36+0300

2022-11-28T22:36+0300

2022-11-28T22:37+0300

rusya

dmitriy medvedev

ab

abd

dünya

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD’nin sübvansiyonlar ve vergi indirimleri de dahil olmak üzere Avrupalı şirketler için koşullar yarattığını, bunu yaparken ise AB'nin ‘son kuruşuna kadar’ her şeyini aldığını ve kârını paylaşmayı reddettiğini, bunun da Washington ile Brüksel arasında bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti.Medvedev, “Görünüşe göre ABD ile Avrupa'nın evliliği, kirli bir skandalla ve ortaklaşa edinilen mülkün kasvetli bir biçimde bölünmesiyle sona erebilir. Bunun nedeni açık bir ekonomik sadakatsizlik ve bazen ‘evlilik görevini yerine getirmeyi bariz bir şekilde reddetmesidir” diye yazdı.ABD’nin Avrupa’dan ‘son kuruşuna kadar’ her şeyini aldığını ve kârını paylaşmayı da reddettiğini belirten Medvedev, Washington'un ABD'de yatırımcı haline gelen ve Rusya'ya karşı yaptırımlar savaşı nedeniyle kendi ülkelerinde normal şekilde çalışmak için gittikçe daha az fırsat gören önde gelen Avrupalı şirketlerin ekonomisine hızlı entegrasyonu için koşullar yarattığına olan inancını dile getirdi.Avrupa’nın böyle bir ortaklıktan çıkabileceğine ve yeni bir hayata ‘gururla başlayabileceğine’, onu bağımsız bir şekilde inşa edebileceğine dikkat çeken Medvedev, “Ancak Avrupa ülkelerinin bunun için kararlılığı yetmesi zayıf bir ihtimal” vurgusunu yaptı.

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