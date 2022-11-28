https://sputniknews.com.tr/20221128/kommersant-gazprom-kuzey-akim-hatlarinin-ekipmanlarini-muhafaza-altina-almayi-planliyor-1063927752.html

Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor

Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor

Rus Kommersant gazetesi, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarında bulunan gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T17:24+0300

2022-11-28T17:24+0300

2022-11-28T17:24+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

kuzey akım

rusya

doğalgaz boru hattı

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Gazetenin Gazprom’un planlarını bilen kendi kaynaklarına atıfla bildirdiği üzere Rus enerji şirketi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına gaz aktaran Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarındaki gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza almayı planlıyor.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, muhafazaya alınan tüm ekipmanlar işlemlerden sonra istasyonlarda kalmaya devam edecek ve gereklilik halinde kısa süre içinde yeniden devreye alınabilecek.Gazprom yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.Bilindiği üzere eylül sonlarında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Her iki boru hattı da patlamalar sonrasında devre dışı kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/isvec-kuzey-akimdaki-patlamalarin-nedeni-sabotaj--1063601095.html

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gazprom, kuzey akım, rusya, doğalgaz boru hattı