https://sputniknews.com.tr/20221128/kommersant-gazprom-kuzey-akim-hatlarinin-ekipmanlarini-muhafaza-altina-almayi-planliyor-1063927752.html
Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor
Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor
Rus Kommersant gazetesi, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarında bulunan gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T17:24+0300
2022-11-28T17:24+0300
2022-11-28T17:24+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
kuzey akım
rusya
doğalgaz boru hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063449268_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4654956c5b8dcf2bb0e382d07056feff.jpg
Gazetenin Gazprom’un planlarını bilen kendi kaynaklarına atıfla bildirdiği üzere Rus enerji şirketi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına gaz aktaran Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarındaki gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza almayı planlıyor.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, muhafazaya alınan tüm ekipmanlar işlemlerden sonra istasyonlarda kalmaya devam edecek ve gereklilik halinde kısa süre içinde yeniden devreye alınabilecek.Gazprom yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.Bilindiği üzere eylül sonlarında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Her iki boru hattı da patlamalar sonrasında devre dışı kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/isvec-kuzey-akimdaki-patlamalarin-nedeni-sabotaj--1063601095.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063449268_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_cbda170f6935c73268181987253a22ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, kuzey akım, rusya, doğalgaz boru hattı
gazprom, kuzey akım, rusya, doğalgaz boru hattı
Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor
Abone ol
Rus Kommersant gazetesi, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarında bulunan gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza altına almayı planladığını yazdı.
Gazetenin Gazprom’un planlarını bilen kendi kaynaklarına atıfla bildirdiği üzere Rus enerji şirketi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına gaz aktaran Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarındaki gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza almayı planlıyor.
Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, muhafazaya alınan tüm ekipmanlar işlemlerden sonra istasyonlarda kalmaya devam edecek ve gereklilik halinde kısa süre içinde yeniden devreye alınabilecek.
Gazprom yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.
Bilindiği üzere eylül sonlarında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Her iki boru hattı da patlamalar sonrasında devre dışı kalmıştı.