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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/kommersant-gazprom-kuzey-akim-hatlarinin-ekipmanlarini-muhafaza-altina-almayi-planliyor-1063927752.html
Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor
Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor
Rus Kommersant gazetesi, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarında bulunan gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T17:24+0300
2022-11-28T17:24+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
kuzey akım
rusya
doğalgaz boru hattı
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Gazetenin Gazprom’un planlarını bilen kendi kaynaklarına atıfla bildirdiği üzere Rus enerji şirketi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına gaz aktaran Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarındaki gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza almayı planlıyor.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, muhafazaya alınan tüm ekipmanlar işlemlerden sonra istasyonlarda kalmaya devam edecek ve gereklilik halinde kısa süre içinde yeniden devreye alınabilecek.Gazprom yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.Bilindiği üzere eylül sonlarında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Her iki boru hattı da patlamalar sonrasında devre dışı kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/isvec-kuzey-akimdaki-patlamalarin-nedeni-sabotaj--1063601095.html
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gazprom, kuzey akım, rusya, doğalgaz boru hattı
gazprom, kuzey akım, rusya, doğalgaz boru hattı

Kommersant: Gazprom Kuzey Akım hatlarının ekipmanlarını muhafaza altına almayı planlıyor

17:24 28.11.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Rus Kommersant gazetesi, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarında bulunan gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza altına almayı planladığını yazdı.
Gazetenin Gazprom’un planlarını bilen kendi kaynaklarına atıfla bildirdiği üzere Rus enerji şirketi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına gaz aktaran Portovaya ve Slavyanskaya kompresör istasyonlarındaki gaz pompalama ekipmanlarını muhafaza almayı planlıyor.
Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, muhafazaya alınan tüm ekipmanlar işlemlerden sonra istasyonlarda kalmaya devam edecek ve gereklilik halinde kısa süre içinde yeniden devreye alınabilecek.
Gazprom yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.
Bilindiği üzere eylül sonlarında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Her iki boru hattı da patlamalar sonrasında devre dışı kalmıştı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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