https://sputniknews.com.tr/20221128/kamerunda-cenazeye-katilanlar-toprak-altinda-kaldi-11-olu-1063908348.html
Kamerun’da cenazeye katılanlar toprak altında kaldı: 11 ölü
Kamerun’da cenazeye katılanlar toprak altında kaldı: 11 ölü
Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir cenaze töreni sırasında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T08:16+0300
2022-11-28T08:16+0300
2022-11-28T08:16+0300
dünya
kamerun
cenaze
cenaze töreni
toprak kayması
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Kamerun’un başkenti Yaounde’de toprak kayması meydana geldi. Cenaze töreni sırasında meydana gelen felakette ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Çevredekiler elleriyle ve küreklerle toprak altına kalanları kurtarmak için seferber oldu. Kamerun'un Merkez Bölge Valisi Naseri Paul Bea yaptığı açıklamada, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" dedi.Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde’de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.
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kamerun, cenaze, cenaze töreni, toprak kayması
kamerun, cenaze, cenaze töreni, toprak kayması
Kamerun’da cenazeye katılanlar toprak altında kaldı: 11 ölü
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Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir cenaze töreni sırasında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Kamerun’un başkenti Yaounde’de toprak kayması meydana geldi. Cenaze töreni sırasında meydana gelen felakette ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Çevredekiler elleriyle ve küreklerle toprak altına kalanları kurtarmak için seferber oldu.
Kamerun'un Merkez Bölge Valisi Naseri Paul Bea yaptığı açıklamada, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" dedi.
Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde’de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.