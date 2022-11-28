https://sputniknews.com.tr/20221128/kamerun-sirbistan-macinda-gollu-beraberlik-3-3-1063924298.html
Kamerun-Sırbistan maçında gollü beraberlik: 3-3
Kamerun-Sırbistan maçında gollü beraberlik: 3-3
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda karşılaşan Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T15:28+0300
2022-11-28T15:28+0300
2022-11-28T15:28+0300
spor
kamerun
sırbistan
2022 dünya kupası
karşılaşma
futbol
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2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu'nda Kamerun ve Sırbistan karşılaştı.Al Janoub Stadyumu'nda oynanan maçı Iraklı hakem Mohammed Al-Hakim yönetti.3-3 berabere biten karşılaşmada, Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı, 2014 yılından bu yana Dünya Kupası maçlarında gol atmamıştı. Castelletto'nun 29. dakikada attığı gol, Kamerun'un 8 yıldan sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk gol oldu.
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kamerun, sırbistan, 2022 dünya kupası, karşılaşma, futbol
kamerun, sırbistan, 2022 dünya kupası, karşılaşma, futbol
Kamerun-Sırbistan maçında gollü beraberlik: 3-3
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda karşılaşan Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı.
2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu'nda Kamerun ve Sırbistan karşılaştı.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan maçı Iraklı hakem Mohammed Al-Hakim yönetti.
3-3 berabere biten karşılaşmada, Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı, 2014 yılından bu yana Dünya Kupası maçlarında gol atmamıştı. Castelletto'nun 29. dakikada attığı gol, Kamerun'un 8 yıldan sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk gol oldu.