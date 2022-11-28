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https://sputniknews.com.tr/20221128/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-tutuklananlarin-sayisi-25e-yukseldi-1063928907.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı bıraktığı belirlenen Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın Antakya'da konaklamasına yardım ettiği... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T18:45+0300
2022-11-28T18:50+0300
istiklal caddesi
türkiye
terör saldırısı
tutuklu
tutuklanma
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen ve Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında terörist Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A'nın Hatay'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği, burada çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı bildirildi.Muhab A'nın tutuklanmasıyla bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.Bulgaristan'da tutuklananların ifadelerinin alınması istendiÖte yandan soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan aralarında 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelilerinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için ilgili yerlere yazı yazıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, firari şüpheli Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/icisleri-bakani-soylu-taksim-saldirisi-sonrasi-kacan-bilal-hassanin-kardesi-yakalandi-1063904918.html
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istiklal caddesi, terör saldırısı, tutuklu, tutuklanma
istiklal caddesi, terör saldırısı, tutuklu, tutuklanma

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi

18:45 28.11.2022 (güncellendi: 18:50 28.11.2022)
© İHATaksim patlama
Taksim patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı bıraktığı belirlenen Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın Antakya'da konaklamasına yardım ettiği belirlenen şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Böylece tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen ve Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında terörist Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A'nın Hatay'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği, burada çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı bildirildi.
Muhab A'nın tutuklanmasıyla bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Bulgaristan'da tutuklananların ifadelerinin alınması istendi

Öte yandan soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan aralarında 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelilerinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için ilgili yerlere yazı yazıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, firari şüpheli Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
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İçişleri Bakanı Soylu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
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