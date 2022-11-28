https://sputniknews.com.tr/20221128/istanbulda-hayvana-eziyet-sokak-kopegini-bogarak-oldurmeye-calisan-kisi-serbest-birakildi-1063920322.html
İstanbul'da köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da bir kişi, sokak köpeğine eziyet ederek onu boğmaya çalıştı. Çevredikilerin araya girmesiyle köpek kurtarılırken, gözaltına alınan şüpheli serbest... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T14:08+0300
2022-11-28T14:08+0300
2022-11-28T14:08+0300
yaşam
istanbul
köpek
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Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine köpeği bırakan saldırgan kaçtı.DHA'nın haberine göre olay önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi.Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.Ç.K. (30) olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.Yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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istanbul, köpek
İstanbul'da köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
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İstanbul'da bir kişi, sokak köpeğine eziyet ederek onu boğmaya çalıştı. Çevredikilerin araya girmesiyle köpek kurtarılırken, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine köpeği bırakan saldırgan kaçtı.
DHA'nın haberine göre olay önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.
Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi.
Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.Ç.K. (30) olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.
Yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.