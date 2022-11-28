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https://sputniknews.com.tr/20221128/istanbulda-bir-sahte-doktor-daha-ortaya-cikti-beyin-cerrahi-olan-supheli-serbest-birakildi-1063925607.html
İstanbul'da bir sahte doktor daha ortaya çıktı: 'Beyin cerrahı' olan şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul'da bir sahte doktor daha ortaya çıktı: 'Beyin cerrahı' olan şüpheli serbest bırakıldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşe... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T15:51+0300
2022-11-28T15:51+0300
yaşam
doktor
sahte doktor
çerkezköy
tekirdağ
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Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın (20) tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıDHA'da yer alan habere göre Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.
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doktor, sahte doktor, çerkezköy, tekirdağ
doktor, sahte doktor, çerkezköy, tekirdağ

İstanbul'da bir sahte doktor daha ortaya çıktı: 'Beyin cerrahı' olan şüpheli serbest bırakıldı

15:51 28.11.2022
© İHASahte doktor Ayşe Özkiraz
Sahte doktor Ayşe Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda, İstanbul'da gözaltına alınan, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın (20) tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

DHA'da yer alan habere göre Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.
Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.
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