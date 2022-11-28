https://sputniknews.com.tr/20221128/imamoglundan-kaftanciogluna-yanit-bahsi-gecen-kelimeleri-bir-kadin-olarak-soylememistir--1063937975.html

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na yanıt: Nezaketli bir hanımefendidir, bu kelimeleri söylememiştir

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na yanıt: Nezaketli bir hanımefendidir, bu kelimeleri söylememiştir

İBB Başkanı İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret ettiği" iddialarına ilişkin "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T21:10+0300

2022-11-28T21:10+0300

2022-11-28T21:15+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği ileri sürülen hakaret içerikli sözlere ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.İmamoğlu, İBB bütçesinin görüşüleceği İBB Kasım Ayı Olağan Toplantıları'nın altıncı oturumu öncesinde Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Seçim yılının içinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Biz bütçeyi yaparken, özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı, asla israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle de kıymetli" dedi.İşini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi Meclis'e sunacaklarını ifade eden İmamoğlu, bereketi bol ama aynı zamanda yatırımcı bir bütçeyi bugün Meclis ile buluşturacaklarını kaydetti.İmamoğlu'na Kaftancıoğlu sorusuDaha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir gazetecinin CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğine yönelik iddiaları hatırlatması üzerine, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" diye konuştu.Bütçelerdeki yatırım oranlarının düştüğüne ilişkin soru üzerine de İmamoğlu, şunları söyledi:Ne olmuştu?Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, İmamoğlu'nun adaylık için Kaftancıoğlu'ndan destek istediğini köşesinde yazmıştı.Zafer Şahin'in iddiasına göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun "Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" önerisine şu cevabı vermişti: Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise Kaftancıoğlu'nun İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu hakkında "şizofren" dediğini öne sürmüştü.Övür, İmamoğlu'nun bu sözleri duyduktan sonra İstanbul CHP İl Binası'na gittiğini ancak Kaftancıoğlu'nu odasında bulamadığını iddia etmişti. Övür, Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" dediğini yazarak, "Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez "şizofren" demesi şaşırtmıştı onları.” ifadelerini kullanmıştı.

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)