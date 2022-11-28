https://sputniknews.com.tr/20221128/iddia-isa-peygamber-transseksuel-olabilir-1063911530.html

'İsa Peygamber transseksüel olabilir' diyince tepki alan öğrenciye üniversite dekanından

'İsa Peygamber transseksüel olabilir' diyince tepki alan öğrenciye üniversite dekanından

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırma görevlileriden birinn İsa Peygamber'in 'transseksüel olabileceği' yönündeki iddiası tartışmalara neden oldu. Trinity... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T10:52+0300

2022-11-28T10:52+0300

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yaşam

isa

trans birey

cambridge üniversitesi

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Cambridge Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Joshua Heath, geçen pazar günü üniversite şapelinde düzenlenen ayinde, Rönesans ve Ortaçağ'dan kalma çarmıha gerilmesiyle ilgili resimlerde İsa'nın vücudundaki yaralardan birinin 'vajinal bir görünüme sahip olduğunu' söyledi.The Telegraph'ın haberine göre Heath, görüşüne dayanak olarak Louvre koleksiyonunun bir parçası olan Jean Malouel'in 14. yüzyıldan kalma 'Kutsal Üçlü ile Pieta' tablosunu kullandı. Resim, İsa'yı, kanın kasıklara aktığı bir yara ile tasvir ediyor.Heath, "Mesih'in bu eserlerde aynı anda eril ve dişil bedene sahip olması, bu eserler Mesih'in bedeni tüm bedenlerin bedenini gösteriyorsa, o halde bedeni de transseksüsel birinin bedeni" dedi.Söz konusu iddialar, bazı kesimlerden tepki alırken Trinity College Dekanı Dr. Michael Banner, The Telegraph'a verdiği demeçte 'katılmayanlar olsa da iddiayı dile getirmenin meşru' olduğunu belirtti.Görüşün Heath'in kendisine ait olduğunu ifade eden Banner, "Bu bir cemaati kasten şoke edeceğini, gücendireceğini ya da Hıristiyanlığa karşı konuşacağını düşündüğüm birine davetiye anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210929/evanjelik-papaz-isa-peygamber-yeterli-para-bagisi-yapilmadigi-icin-geri-donmuyor-1049349309.html

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