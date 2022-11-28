https://sputniknews.com.tr/20221128/icisleri-bakani-soylu-taksim-saldirisi-sonrasi-kacan-bilal-hassanin-kardesi-yakalandi-1063904918.html

İçişleri Bakanı Soylu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, “Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T00:48+0300

2022-11-28T00:48+0300

2022-11-28T00:48+0300

süleyman soylu

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terör

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terör saldırısı

twitter

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, '2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendiğini' belirtti.Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini, aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birisinin İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.'5 kilogram patlayıcı ele geçirildi'Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğinin bilgisini veren Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” dedi.Bakan Soylu, Anıtkabir'de keşif yapan bir militanın yakalandığını da duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221127/bakan-soylu-dezenformasyon-uretenlere-herhangi-bir-taviz-vermemiz-mumkun-degil-1063873785.html

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süleyman soylu, terör, terör örgütü, terör saldırısı, twitter