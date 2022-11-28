https://sputniknews.com.tr/20221128/hurda-cihazlarin-icinde-altin-arayan-tamirci-ana-kartlarin-uzerinde-14-ve-22-ayar-altin-var-1063911343.html

Hurda cihazların içinde altın arayan tamirci: Ana kartların üzerinde 14 ve 22 ayar altın var

Hurda cihazların içinde altın arayan tamirci: Ana kartların üzerinde 14 ve 22 ayar altın var

İnternette izlediği videodan sonra Eskişehir’de hurda telefon ve çeşitli elektronik cihazlar toplayarak ana kartlarını ayıran genç telefon tamircisi Hıdır... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T10:45+0300

2022-11-28T10:45+0300

2022-11-28T10:45+0300

yaşam

türkiye

eskişehir

telefon

tamirci

elektronik

elektronik eşya

altın

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Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktirmeye devam ediyor.Dükkanındaki kutuların içerisinde bulunan kullanılamaz haldeki telefon ve notebook gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlatan 30 yaşındaki Yıldız aynı zamanda boş vakitlerinde ise onları parçalayıp ana kartlarını ayırdığını dile getirdi. Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran Yıldız, “Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99’u altındır” şeklinde konuştu.'İnternetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim'Dükkânında biriktirmeye devam ettiği elektronik cihazlar ile görenlerin dikkatini çeken genç telefon ustası Yıldız, “Bir gün İstanbul’dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kilosu ile belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı. Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim. Sonrasında ise internetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim. Demir bir bidondaki kezzap ve asitli suya ana kartları döktüler. Bütün kartlar o suyun içerisinde eridi ve altınlar da su yüzeyine çıktı” dedi.'Mühendisler altının iyi bir aktarım gücü olduğu için cihazlara montajlamış'“Ana kartları söktüğümde üzerindeki sarı alaşımları fark ettim” diyen Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:

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türkiye, eskişehir, telefon, tamirci, elektronik, elektronik eşya, altın