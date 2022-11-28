https://sputniknews.com.tr/20221128/hdpli-kocyigitten-hpv-asisi-yorumu-medeni-durumuna-ve-yasina-bakilmaksizin-yapilmasi-gerekiyor-1063923581.html

HDP’li Koçyiğit’ten HPV aşısı yorumu: ‘Medeni durumuna ve yaşına bakılmaksızın yapılması gerekiyor’

HDP’li Koçyiğit’ten HPV aşısı yorumu: ‘Medeni durumuna ve yaşına bakılmaksızın yapılması gerekiyor’

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HPV aşısının uygulanması konusunda “İsteyen her kadına medeni durumuna ve yaşına bakılmaksızın aşının Sağlık... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T15:06+0300

2022-11-28T15:06+0300

2022-11-28T15:06+0300

seyir hali

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sivil toplum kuruşları

hpv aşısı

gülistan kılıç koçyiğit

hdp

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

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HDP’li Koçyiğit’ten HPV aşısı yorumu: ‘Medeni durumuna ve yaşına bakılmaksızın yapılması gerekiyor’ 28.11.2022 SEYİR HALİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HPV aşılamalarına yaş ve medeni durum göz önüne alınarak başlanacağını açıkladı. 2021 Haziran ayında konuyu yasa tasarısı ile gündeme getiren HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bir yıl boyunca aşıya dair mücadeleleri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Koçyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın HPV aşısı konulu davalarda gösterdiği tutumu “Ulusal aşı takvimine alınması gerekiyor ama ne yazık ki bir direnç var. Sağlık Bakanlığı dava edildiği zaman buna karşı çıktı. Bunun gerekçesini de 11 yıl önceki aşı bilim kurulunun görüşüne yaslamış. Bir defa bunun kendisi çok acı bir şeydir. 11 yıl önce toplanmış ve o zaman o bilim kurulunda da birçok hoca yapılması gerektiği görüşünü belirtmiş. Bilimin bu kadar hızlı ilerlediği, her gün yeni bir keşfin yapıldığı bir yerde 11 yıl önceki bir bilim kurulu kararını bakanlığın referans almasının çok üzücü olduğunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor” diye hatırlattı.‘Aşıyı olunca yaşayacağız, olmayınca ölme riskimiz var’Yargının aşı lehine karar verdiğini vurgulayan Koçyiğit, aşının uygulanması konusunda “Buna rağmen yargıdan çok sevindirici bir karar çıktı. Yargı bakanlığı yanlışladı, tıbbı ve bilimi doğruladı. Bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Sayın Bakan’ın plan bütçede yaptığı açıklamada ‘medeni duruma göre bir sınıflandırma yapacağız’ dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu mesele medeni duruma göre olamaz, çağdışı bir şey. Bu aşının çocukluk çağı aşısı olarak dokuz yaşından itibaren rutin aşı çerçevesine alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlar açısından çok yaygın bir taramanın yapılması gerekiyor. Bu konuda bir test kiti getirme meselesi üzerinde zaten duruluyormuş. İsteyen her kadına medeni durumuna ve yaşına bakılmaksızın aşının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekiyor çünkü bu bir temel insan hakkıdır. Aşıyı olunca yaşayacağız. Olmayınca ölme riskimiz var. Bakanlık burada ‘sen evlisin artık ölebilirsin’ diyemez. Herkes için temel haktır” diye konuştu.‘Sağlık Bakanlığı’nın bir maliye politikası çerçevesinde ele almasını doğru bulmuyoruz’Koçyiğit, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin HPV aşısı için bulunduğu girişimleri “Çok uzun süre aslında bu konu ile ilgili davalar açıldı. Bireysel girişimler de oldu. Eczacı bir arkadaşımız ücretsiz bir şekilde aşı temin etmek istedi. Birçok dernek ve kurum bu konuda ciddi emekler harcadılar. Birçok bireysel davada Sağlık Bakanlığı haksız bulundu. Sağlık Bakanlığı 3 bin lira aşıyı yapmaktan kaçınırken kişi başı 25-30 bin lira mahkeme ücretleri ödemek zorunda kaldı. Bu adımın atılmış olmasından kişisel, kadın ve milletvekili olarak çok mutluyum. Keşke biz kanun teklifini verdiğimiz zaman bu meseleye bir halk sağlığı meselesi olarak bakılıp, o zaman gündeme alınıp kanunlaşsaydı. Uzun ve meşakkatli bir süreç izlenmemiş olurdu. İnsan yaşamı söz konusu olduğunda kimin verildiğine bakılmadan bu konulara bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyor. Bir kanun çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın bir maliye politikası çerçevesinde ele almasını doğru bulmuyoruz. Kadınlar için kanunlaşması çok temel bir meseledir. Kadınlara pedlerin ücretsiz dağıtılması, ücretsiz yemek verilmesi kanunlarının da tekliflerini verdik. Tozlu raflarda bekliyor” diye hatırlattı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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