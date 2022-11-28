https://sputniknews.com.tr/20221128/gaziantepte-5-yasindaki-cocugunu-darp-eden-anne-tutuklandi-1063904750.html
Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı
Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı
Gaziantep'te annesi tarafından darp edilen 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan anne tutuklandı. Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T00:35+0300
2022-11-28T00:35+0300
2022-11-28T00:35+0300
gaziantep
türkiye
çocuk
anne
darp
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Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darp edildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, baba C.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli anne F.Y'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.Ailenin diğer 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
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gaziantep, çocuk, anne, darp
gaziantep, çocuk, anne, darp
Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı
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Gaziantep'te annesi tarafından darp edilen 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan anne tutuklandı. Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.
Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darp edildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:
"Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesem o çocuk ölürdü."
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, baba C.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli anne F.Y'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Ailenin diğer 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.