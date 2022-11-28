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https://sputniknews.com.tr/20221128/fransiz-bakan-cayeux-kisisel-serveti-ile-ilgili-tartismalarin-ardindan-istifa-etti-1063928086.html
Fransız Bakan Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa etti
Fransız Bakan Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa etti
Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa ettiğini açıkladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T18:09+0300
2022-11-28T18:11+0300
dünya
fransa
bakan
istifa
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Fransa'da kişisel serveti ile ilgili eksik beyan verdiği yönündeki raporların ardından Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, istifa ettiğini açıkladı. Cayeux yaptığı açıklamada, kamu şeffaflığı gözlemcisinin kendisine serveti hakkında verdiği bir beyanın "eksik" olduğunu belirttiğini aktararak, verdiği güncel beyanında gözlemci tarafından sorgulandığını ifade etti. Cayeux, "Bu bağlamda, hükümete zarar vermemek için istifa etmemin benim için daha iyi olduğunu hissettim" dediCayeux’un açıklaması öncesi Elysee Sarayı, istifayı herhangi bir gerekçe göstermeden doğrulamış ve Cayeux’un yerine Dominique Faure’nin geleceğini belirtmişti.
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fransa, bakan, istifa
fransa, bakan, istifa

Fransız Bakan Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa etti

18:09 28.11.2022 (güncellendi: 18:11 28.11.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINCaroline Cayeux
Caroline Cayeux - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa ettiğini açıkladı.
Fransa'da kişisel serveti ile ilgili eksik beyan verdiği yönündeki raporların ardından Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, istifa ettiğini açıkladı.

Cayeux yaptığı açıklamada, kamu şeffaflığı gözlemcisinin kendisine serveti hakkında verdiği bir beyanın "eksik" olduğunu belirttiğini aktararak, verdiği güncel beyanında gözlemci tarafından sorgulandığını ifade etti. Cayeux, "Bu bağlamda, hükümete zarar vermemek için istifa etmemin benim için daha iyi olduğunu hissettim" dedi

Cayeux’un açıklaması öncesi Elysee Sarayı, istifayı herhangi bir gerekçe göstermeden doğrulamış ve Cayeux’un yerine Dominique Faure’nin geleceğini belirtmişti.
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