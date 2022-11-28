https://sputniknews.com.tr/20221128/fifa-2022-dunya-kupasi-h-grubu-ikinci-macinda-gol-duellosunu-kazanan-gana-oldu-1063928027.html
FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında gol düellosunu kazanan Gana oldu
FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında gol düellosunu kazanan Gana oldu
FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Afrika temsilcisi Gana, Asya temsilcisi Güney Kore Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek ilk 3 puanını elde etti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T18:01+0300
2022-11-28T18:01+0300
2022-11-28T18:01+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
gana
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gana, güney kore
FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında gol düellosunu kazanan Gana oldu
Abone ol
FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Afrika temsilcisi Gana, Asya temsilcisi Güney Kore Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek ilk 3 puanını elde etti.