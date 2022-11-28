https://sputniknews.com.tr/20221128/dunyanin-en-buyuk-aktif-yanardagi-harekete-gecti-1063925447.html

Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti

Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti

Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa lav püskürtmeye başladı ve volkanik külü çevreye saçılmaya başladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T15:47+0300

2022-11-28T15:47+0300

2022-11-28T15:51+0300

dünya

mauna loa

yanardağ

hawaii

hawaii üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103308/17/1033081752_0:213:2201:1451_1920x0_80_0_0_0ff4f7e083c12a8db3d810293580c0a6.jpg

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın Pazar gecesi geç saatlerde Hawaii Büyük Ada'daki Mauna Loa'da başladığını açıkladı.Sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, lav akıntılarının zirve alanı içinde kaldığı ve yakınlardaki toplulukları tehdit etmediği belirtildi.Ajans ayrıca, Mauna Loa lav akıntıları nedeniyle risk altında olan sakinleri patlama hazırlıklarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.Bilim adamları, en son 1984'te patlayan volkanın zirvesinde kaydedilen depremler nedeniyle 'alarm halindeydi'. Öte yandan, bölgedeki Büyük Ada'nın bazı bölümleri, Honolulu'daki Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayınlanan ve bazı bölgelerde 0.6 santimetre kadar kül birikebileceğini söyleyen bir kül yağışı konusunda uyarı yayınlamıştı.Hawaii takımadalarının en güneydeki adası olan Büyük Hawaii Adası'nı oluşturan beş volkandan biri olan Mauna Loa, deniz seviyesinden 4.169 metre yükseklikte bulunuyor. Mauna Loa, bir yerleşim bölgesinde patlayan ve 2018'de 700 evi yerle bir eden Kilauea yanardağının çok daha büyük boyutlara sahip bir komşusu. Yanadağın yamaçlarından bazıları Kilauea'nınkinden çok daha dik olması nedeniyle, lavın çok daha hızlı akabileceği tahmin ediliyor. 1950'deki bir patlama sırasında, dağın lavları üç saatten kısa bir sürede 24 kilometrelik mesafeyi aşarak okyanusa ulaşmıştı.

mauna loa

hawaii

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauna loa, yanardağ, hawaii, hawaii üniversitesi