Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti
15:47 28.11.2022 (güncellendi: 15:51 28.11.2022)
Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa lav püskürtmeye başladı ve volkanik külü çevreye saçılmaya başladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın Pazar gecesi geç saatlerde Hawaii Büyük Ada'daki Mauna Loa'da başladığını açıkladı.
Sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, lav akıntılarının zirve alanı içinde kaldığı ve yakınlardaki toplulukları tehdit etmediği belirtildi.
Ajans ayrıca, Mauna Loa lav akıntıları nedeniyle risk altında olan sakinleri patlama hazırlıklarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.
Mauna Loa is the largest active volcano on Earth, it just started erupting. Here's the caldera filling up with lava in the last 2 hours (last frame from 14min ago). Take care my friends on Big Island!— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) November 28, 2022
Images used to make this gif from: https://t.co/dIK3AnLiYX https://t.co/uUVkIIBrlC pic.twitter.com/ZfvVi5O7Oi
Bilim adamları, en son 1984'te patlayan volkanın zirvesinde kaydedilen depremler nedeniyle 'alarm halindeydi'. Öte yandan, bölgedeki Büyük Ada'nın bazı bölümleri, Honolulu'daki Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayınlanan ve bazı bölgelerde 0.6 santimetre kadar kül birikebileceğini söyleyen bir kül yağışı konusunda uyarı yayınlamıştı.
Hawaii takımadalarının en güneydeki adası olan Büyük Hawaii Adası'nı oluşturan beş volkandan biri olan Mauna Loa, deniz seviyesinden 4.169 metre yükseklikte bulunuyor.
Mauna Loa eruption hawaii right now pic.twitter.com/uQz5OXwTg2— kelly (@MAGAHAWAII) November 28, 2022
Mauna Loa, bir yerleşim bölgesinde patlayan ve 2018'de 700 evi yerle bir eden Kilauea yanardağının çok daha büyük boyutlara sahip bir komşusu. Yanadağın yamaçlarından bazıları Kilauea'nınkinden çok daha dik olması nedeniyle, lavın çok daha hızlı akabileceği tahmin ediliyor.
1950'deki bir patlama sırasında, dağın lavları üç saatten kısa bir sürede 24 kilometrelik mesafeyi aşarak okyanusa ulaşmıştı.
Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022
Webcams for the volcano can be found at https://t.co/Vb49rS11OH. pic.twitter.com/BDNWWT3kjH