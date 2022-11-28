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Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti
Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti
Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa lav püskürtmeye başladı ve volkanik külü çevreye saçılmaya başladı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T15:47+0300
2022-11-28T15:51+0300
dünya
mauna loa
yanardağ
hawaii
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın Pazar gecesi geç saatlerde Hawaii Büyük Ada'daki Mauna Loa'da başladığını açıkladı.Sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, lav akıntılarının zirve alanı içinde kaldığı ve yakınlardaki toplulukları tehdit etmediği belirtildi.Ajans ayrıca, Mauna Loa lav akıntıları nedeniyle risk altında olan sakinleri patlama hazırlıklarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.Bilim adamları, en son 1984'te patlayan volkanın zirvesinde kaydedilen depremler nedeniyle 'alarm halindeydi'. Öte yandan, bölgedeki Büyük Ada'nın bazı bölümleri, Honolulu'daki Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayınlanan ve bazı bölgelerde 0.6 santimetre kadar kül birikebileceğini söyleyen bir kül yağışı konusunda uyarı yayınlamıştı.Hawaii takımadalarının en güneydeki adası olan Büyük Hawaii Adası'nı oluşturan beş volkandan biri olan Mauna Loa, deniz seviyesinden 4.169 metre yükseklikte bulunuyor. Mauna Loa, bir yerleşim bölgesinde patlayan ve 2018'de 700 evi yerle bir eden Kilauea yanardağının çok daha büyük boyutlara sahip bir komşusu. Yanadağın yamaçlarından bazıları Kilauea'nınkinden çok daha dik olması nedeniyle, lavın çok daha hızlı akabileceği tahmin ediliyor. 1950'deki bir patlama sırasında, dağın lavları üç saatten kısa bir sürede 24 kilometrelik mesafeyi aşarak okyanusa ulaşmıştı.
mauna loa
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mauna loa, yanardağ, hawaii, hawaii üniversitesi
mauna loa, yanardağ, hawaii, hawaii üniversitesi

Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti

15:47 28.11.2022 (güncellendi: 15:51 28.11.2022)
CC BY-SA 3.0 / Brocken Inaglory / Pāhoehoe LavaUNESCO Dünya Mirası Listesindeki anıtlar
UNESCO Dünya Mirası Listesindeki anıtlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Brocken Inaglory / Pāhoehoe Lava
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Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa lav püskürtmeye başladı ve volkanik külü çevreye saçılmaya başladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın Pazar gecesi geç saatlerde Hawaii Büyük Ada'daki Mauna Loa'da başladığını açıkladı.
Sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, lav akıntılarının zirve alanı içinde kaldığı ve yakınlardaki toplulukları tehdit etmediği belirtildi.
Ajans ayrıca, Mauna Loa lav akıntıları nedeniyle risk altında olan sakinleri patlama hazırlıklarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.
Bilim adamları, en son 1984'te patlayan volkanın zirvesinde kaydedilen depremler nedeniyle 'alarm halindeydi'. Öte yandan, bölgedeki Büyük Ada'nın bazı bölümleri, Honolulu'daki Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayınlanan ve bazı bölgelerde 0.6 santimetre kadar kül birikebileceğini söyleyen bir kül yağışı konusunda uyarı yayınlamıştı.
Hawaii takımadalarının en güneydeki adası olan Büyük Hawaii Adası'nı oluşturan beş volkandan biri olan Mauna Loa, deniz seviyesinden 4.169 metre yükseklikte bulunuyor.
Mauna Loa, bir yerleşim bölgesinde patlayan ve 2018'de 700 evi yerle bir eden Kilauea yanardağının çok daha büyük boyutlara sahip bir komşusu. Yanadağın yamaçlarından bazıları Kilauea'nınkinden çok daha dik olması nedeniyle, lavın çok daha hızlı akabileceği tahmin ediliyor.
1950'deki bir patlama sırasında, dağın lavları üç saatten kısa bir sürede 24 kilometrelik mesafeyi aşarak okyanusa ulaşmıştı.
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