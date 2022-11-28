https://sputniknews.com.tr/20221128/dua-lipaya-arnavutluk-cumhurbaskanindan-vatandaslik-verildi-1063921237.html
Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşı oldu
Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşı oldu
Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Arnavutları müziğiyle uluslararası arenada temsil... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T14:13+0300
2022-11-28T14:13+0300
2022-11-28T14:15+0300
yaşam
dua lipa
arnavutluk
vatandaşlık
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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaj, ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya Arnavut vatandaşlığı verdi. Lipa'nın vatandaşlığa layık görülmesinde, ünlü sanatçının Arnavutların ününü müzik üzerinden uluslararası sahada yaymaktaki rolü gerekçe gösterildi.Begaj pazar günü yaptığı açıklamada Arnavutluk'un Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmesinin 110. yıldönümünden hemen önce Lipa'ya vatandaşlık verilmiş olmasından onur duyduğunu kaydetti.Lipa ise Tiran'daki yemin töreninde "Artık resmiyette de bir Arnavut olacağım" dedi.1995'te Londra'da dünyaya gelen Lipa'nın ebeveynleri Enise ve Dukagjin Lipa, Kosova'dan İngiltere göç etmiş Arnavut bir ailenin üyeleri. Henüz 5 yaşında müziğe başlayan Lipa, bu yolda ilerleme konusunda eski bir rock müzik grubunda solistlik ve gitaristlik yapmış olan babasından esinlenmiş. 14 yaşında YouTube üzerinden yayınladığı şarkılarla ün kazanmaya başlayan Lipa'nın ilk stüdyo albümü ise 2017 yılında yayınlandı. 2019 yılında Lipa en iyi yeni sanatçı dalında Grammy Ödülü kazandı.Babasıyla birlikte 2016'da 'Sunny Hill Vakfı'nı kuran genç sanatçı, Kosova'da maddi zorluklar altında yaşayan insanlara yardım amacıyla konserler düzenliyor. “Böyle bir kabul ve sevgi görmek, tarif edilemez büyük bir mutluluk” diyen Lipa, daha sonra yeni kimliği ve pasarportu için vesikalık fotoğraf çektirip, parmak izini teslim etti.Lipa, bağımsızlık kutlamaları kapsamında Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği konserlerin sonuncusunu bugün Tiran'da düzenleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20220807/dua-lipa-fahri-kosova-buyukelcisi-oldu-1059625270.html
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dua lipa, arnavutluk, vatandaşlık
dua lipa, arnavutluk, vatandaşlık
Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşı oldu
14:13 28.11.2022 (güncellendi: 14:15 28.11.2022) Abone ol
Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Arnavutları müziğiyle uluslararası arenada temsil ettiği' için Arnavut vatandaşlığına layık görüldü.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaj, ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya Arnavut vatandaşlığı verdi. Lipa'nın vatandaşlığa layık görülmesinde, ünlü sanatçının Arnavutların ününü müzik üzerinden uluslararası sahada yaymaktaki rolü gerekçe gösterildi.
Begaj pazar günü yaptığı açıklamada Arnavutluk'un Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmesinin 110. yıldönümünden hemen önce Lipa'ya vatandaşlık verilmiş olmasından onur duyduğunu kaydetti.
Lipa ise Tiran'daki yemin töreninde "Artık resmiyette de bir Arnavut olacağım" dedi.
1995'te Londra'da dünyaya gelen Lipa'nın ebeveynleri Enise ve Dukagjin Lipa, Kosova'dan İngiltere göç etmiş Arnavut bir ailenin üyeleri.
Henüz 5 yaşında müziğe başlayan Lipa, bu yolda ilerleme konusunda eski bir rock müzik grubunda solistlik ve gitaristlik yapmış olan babasından esinlenmiş. 14 yaşında YouTube üzerinden yayınladığı şarkılarla ün kazanmaya başlayan Lipa'nın ilk stüdyo albümü ise 2017 yılında yayınlandı. 2019 yılında Lipa en iyi yeni sanatçı dalında Grammy Ödülü kazandı.
Babasıyla birlikte 2016'da 'Sunny Hill Vakfı'nı kuran genç sanatçı, Kosova'da maddi zorluklar altında yaşayan insanlara yardım amacıyla konserler düzenliyor.
“Böyle bir kabul ve sevgi görmek, tarif edilemez büyük bir mutluluk” diyen Lipa, daha sonra yeni kimliği ve pasarportu için vesikalık fotoğraf çektirip, parmak izini teslim etti.
Lipa, bağımsızlık kutlamaları kapsamında Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği konserlerin sonuncusunu bugün Tiran'da düzenleyecek.