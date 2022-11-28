https://sputniknews.com.tr/20221128/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063909797.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftaya 18.63 lira bandında başladı, Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T09:33+0300
2022-11-28T09:33+0300
2022-11-28T09:33+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062898323_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_882c95c0e0f7ccea6280bb2bef25f49e.jpg
Dolar 18.63 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 728.84, Cumhuriyet altını ise 7 bin 112 TL'de yeralıyor.Altının ONS fiyatı binde 2 düşerek bin 751.43 dolara geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063822491.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062898323_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d3b38295908572cbb0ba4da06d5a8ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar haftaya 18.63 lira bandında başladı, Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor.
Dolar 18.63 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 728.84, Cumhuriyet altını ise 7 bin 112 TL'de yeralıyor.
Altının ONS fiyatı binde 2 düşerek bin 751.43 dolara geriledi.