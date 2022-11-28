https://sputniknews.com.tr/20221128/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063909797.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar haftaya 18.63 lira bandında başladı, Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T09:33+0300

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2022-11-28T09:33+0300

ekonomi

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gram altın

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Dolar 18.63 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.30 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı bin 49 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı bin 728.84, Cumhuriyet altını ise 7 bin 112 TL'de yeralıyor.Altının ONS fiyatı binde 2 düşerek bin 751.43 dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063822491.html

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