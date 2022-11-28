https://sputniknews.com.tr/20221128/dhkpcnin-turkiye-sorumlusu-istanbulda-yakalandi-1063913843.html

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

dhkp/c

mit başkanlığı

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DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi. Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.

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dhkp/c, mit başkanlığı