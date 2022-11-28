https://sputniknews.com.tr/20221128/dev-macta-kazanan-yok-ispanya-1-1-almanya--1063903866.html
Dev maçta kazanan yok: İspanya 1-1 Almanya
Dev maçta kazanan yok: İspanya 1-1 Almanya
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, E Grubu'nda yer alan İspanya ve Almanya 1-1 berabere kaldı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T00:10+0300
2022-11-28T00:10+0300
2022-11-28T00:10+0300
spor
ispanya
almanya
dünya kupası
2022 dünya kupası
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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 62. dakikasında İspanya Morata'nın golüyle öne geçti.Almanya'da Niclas Füllkrug 83. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.Bu sonuçla grup lideri İspanya puanını 4'e yükseltirken, grup sonuncusu Almanya ikinci maçta ilk puanını aldı.
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ispanya, almanya, dünya kupası, 2022 dünya kupası
ispanya, almanya, dünya kupası, 2022 dünya kupası
Dev maçta kazanan yok: İspanya 1-1 Almanya
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, E Grubu'nda yer alan İspanya ve Almanya 1-1 berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 62. dakikasında İspanya Morata'nın golüyle öne geçti.
Almanya'da Niclas Füllkrug 83. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla grup lideri İspanya puanını 4'e yükseltirken, grup sonuncusu Almanya ikinci maçta ilk puanını aldı.