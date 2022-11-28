https://sputniknews.com.tr/20221128/denizlide-kimya-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1063918390.html

Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T13:35+0300

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türkiye

türkiye

denizli

yangın

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Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221127/edirnede-fabrikada-yangin-1063891677.html

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