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https://sputniknews.com.tr/20221128/denizlide-kimya-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1063918390.html
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/edirnede-fabrikada-yangin-1063891677.html
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türkiye, denizli, yangın
türkiye, denizli, yangın

Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

13:35 28.11.2022
© AADenizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.
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