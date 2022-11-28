https://sputniknews.com.tr/20221128/denizlide-kimya-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1063918390.html
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T13:35+0300
2022-11-28T13:35+0300
2022-11-28T13:35+0300
türkiye
türkiye
denizli
yangın
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Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/edirnede-fabrikada-yangin-1063891677.html
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türkiye, denizli, yangın
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.