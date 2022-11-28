https://sputniknews.com.tr/20221128/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-21-27-kasim-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1063929569.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-27 Kasım Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-27 Kasım Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 21-27 Kasım'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T18:52+0300

2022-11-28T18:52+0300

2022-11-28T18:52+0300

politika

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dezenformasyon

ypg/pkk

ümit özdağ

terör örgütü

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Bültende, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenlendiği anımsatıldı.Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda araçları ve bazı uluslararası basın yayın kuruluşlarının, Türkiye'nin terörle mücadelesini gölgelemeye yönelik dezenformasyon yayarak kara propaganda çalışması yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:Dezenformasyon Bülteni'nde Independent gazetesinin, "Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt hedeflerini vuruyor" iddiasının gerçek dışı olduğu aktarıldı.Ayrıca, L'Orient-Le Jour gazetesinin Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatını, Haseke'de sivillerin yaşadığı El-Hol kampı fotoğraflarıyla servis ederek manipülasyona imza attığına dikkat çekilen bültende, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği hava harekatının, El-Hol kampıyla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.Washington Post'un Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatını Azez'de füze saldırısının hedefi olan sivil yerleşimlerinin fotoğrafıyla servis etmesine ilişkin bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:Bültende, sivil toplum platformu Mediterranea Saving Humans'ın sosyal medya hesabından paylaşılan ve Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan sonra Aynularab'ı gösterdiği iddia edilen fotoğrafın, sadece basın yayın organlarının değil, uluslararası birçok kuruluşun Türkiye'ye karşı dezenformasyon çalışmaları yürüttüğünün açık örneği olduğu ifade edildi.İddiaya konu fotoğrafın koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Aynularab'a yönelik hava bombardımanı sonrası 2015'te AFP muhabirince çekildiği bildirildi.Düzce'deki depremDezenformasyon Bülteni'nde, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarınca paylaşılan "Elektrik altyapısı çöktü" iddiasının doğru olmadığı, deprem sonrası yaşanan elektrik kesintisinin, tamamen kontrollü bir kesinti olduğu vurgulandı.Bazı basın yayın organlarında "Partili kaymakam" başlığıyla yer alan, Amasya Hamamözü Kaymakam Vekili Şeyma Şendur'un AK Parti üyesi olmasına rağmen bu göreve getirildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, şu ifadelere yer verildi:Sosyal medyada yer alan "Bir polis, eleştirel paylaşım yaptığı için gözaltına alındı" iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:Taksim saldırısıBültende, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, "HDP'nin Taksim saldırısının araştırılması için araştırma önergesi verdiği, önergenin AK Parti ve MHP tarafından reddedildiği" iddiası da yer aldı.TBMM Genel Kurul Tutanakları incelendiğinde HDP'nin önergeyi verme amacının, Taksim saldırısının araştırılması değil, Türkiye'nin ÖSO ve HTŞ ile ilişkilerinin araştırılması olduğunun tespit edildiği belirtilen bültende, şu değerlendirmelerde bulunuldu:Dezenformasyon Bülteni'nde, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan otomobil görüntülerinin "Cumhurbaşkanlığı koruma araçları için sipariş edilen yeni lüks otomobiller" olduğu iddiasının örgütün yaymaya çalıştığı dezenformasyon örneklerinden biri olduğu, görüntülerdeki araçların, Cumhurbaşkanlığı ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan "Üç Suriyeli Taksim'deki terör saldırısıyla dalga geçti" iddiasının gerçek dışı olduğunun, görüntülerin 6 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldığının belirlendiği, Taksim'deki terör saldırısıyla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.'Olayın mültecilerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Konya Argıthanı'nda bir petrol istasyonuna gelen 6 Afgan saldırgan, 2 Türk çalışanı hastanelik etti" iddiasının manipülasyon olduğuna işaret edilen bültende, "Özdağ'ın görüntülerini paylaştığı olay, 13 Kasım 2022'de Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelmiş, Türk vatandaşı gruplar arasında yaşanan karşılıklı darp olayı, adli mercilere intikal etmiştir. Olayın mültecilerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı."Düzce'deki Rabia heykeli kaldırıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin 2019'daki taşıma esnasında çekilen görüntüler olduğu, anıtın ilk olarak Düzce Terminal Kavşağı'na yerleştirildiği, sürücülerin görüşünü engelleyerek trafik kazasına sebebiyet verebileceği gerekçesiyle 2019'da bulunduğu kavşaktan alınarak Düzce'deki Küçüksu Evlendirme Dairesi'ne dahil olan park içine yerleştirildiği aktarıldı.Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından kurgulanmış istatistiklerle paylaşılan, "Türkiye, OECD verilerine göre kadına şiddette dünyada birinci sırada" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.OECD'nin derlediği ülkelerde kadına karşı şiddete ilişkin paylaşılan verilerde Türkiye'nin iddia edildiği gibi yüzde 38 oranla ilk sırada değil yüzde 13.3 oranla 152 ülke arasında 94'üncü sırada olduğu, Türkiye'nin bu sıralamayla İsviçre, Almanya ve Estonya gibi ülkelerin altında yer aldığı vurgulandı.Bültende Düzce'deki deprem sırasında kayda alınan bazı görüntülerdeki ışımalarla ilgili, "ABD HAARP sistemiyle depremini tetiklemiş olabilir" iddialarının herhangi bir bilimsel bilgi ya da veriye dayanmayan komplo teorilerinden ibaret olduğu da kaydedildi.

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, ypg/pkk, ümit özdağ, terör örgütü