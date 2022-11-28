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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce'de 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecek
https://sputniknews.com.tr/20221128/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1063932355.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T20:01+0300
2022-11-28T20:13+0300
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 50 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

20:01 28.11.2022 (güncellendi: 20:13 28.11.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
"(Düzce depremi) Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.
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