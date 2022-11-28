Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221128/cindeki-protestolar-applei-vurdu-iphone-proda-6-milyon-adet-uretim-kaybi-yasanacak-1063925764.html
Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak
Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T15:51+0300
2022-11-28T15:51+0300
dünya
apple
çin
iphone 14 pro
üretim
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061424772_0:75:1201:750_1920x0_80_0_0_886a0dfb611879550d24ad49794eb489.jpg
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar iPhone Pro üretimini olumsuz etkiledi.Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynak, üretim tesisinde belirsizliğin sürdüğünü ve üretim kaybı adedinin değişebileceğini belirtti.Tesisi işleten Foxconn’un işçileri şiddetli protestolardan tekrar üretim hatlarına getirip getiremeyeceği üretim kaybı rakamında belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalarda tesisteki Kovid-19 karantinasının devam etmesi halinde üretim adetlerinde daha büyük kayıpların görülmesi bekleniyor.Zhengzhou kampüsü son dönemde Kovid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221025/apple-az-talep-nedeniyle-iphone-14-plus-uretimini-azaltiyor-1062687306.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061424772_41:0:1106:799_1920x0_80_0_0_abdc4f5853968404042d058ff6392fb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, çin, iphone 14 pro, üretim, protesto
apple, çin, iphone 14 pro, üretim, protesto

Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak

15:51 28.11.2022
© AFP 2022 / BRITTANY HOSEA-SMALLiPhone 14 pro
iPhone 14 pro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / BRITTANY HOSEA-SMALL
Abone olTelegram
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşanacak.
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar iPhone Pro üretimini olumsuz etkiledi.
Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynak, üretim tesisinde belirsizliğin sürdüğünü ve üretim kaybı adedinin değişebileceğini belirtti.
Tesisi işleten Foxconn’un işçileri şiddetli protestolardan tekrar üretim hatlarına getirip getiremeyeceği üretim kaybı rakamında belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalarda tesisteki Kovid-19 karantinasının devam etmesi halinde üretim adetlerinde daha büyük kayıpların görülmesi bekleniyor.
Zhengzhou kampüsü son dönemde Kovid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.
Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.
iPhone 14, Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
YAŞAM
Apple, iPhone 14 Plus üretimini azaltıyor
25 Ekim, 16:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала