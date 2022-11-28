https://sputniknews.com.tr/20221128/cindeki-protestolar-applei-vurdu-iphone-proda-6-milyon-adet-uretim-kaybi-yasanacak-1063925764.html
Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak
Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T15:51+0300
2022-11-28T15:51+0300
2022-11-28T15:51+0300
dünya
apple
çin
iphone 14 pro
üretim
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061424772_0:75:1201:750_1920x0_80_0_0_886a0dfb611879550d24ad49794eb489.jpg
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar iPhone Pro üretimini olumsuz etkiledi.Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynak, üretim tesisinde belirsizliğin sürdüğünü ve üretim kaybı adedinin değişebileceğini belirtti.Tesisi işleten Foxconn’un işçileri şiddetli protestolardan tekrar üretim hatlarına getirip getiremeyeceği üretim kaybı rakamında belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalarda tesisteki Kovid-19 karantinasının devam etmesi halinde üretim adetlerinde daha büyük kayıpların görülmesi bekleniyor.Zhengzhou kampüsü son dönemde Kovid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221025/apple-az-talep-nedeniyle-iphone-14-plus-uretimini-azaltiyor-1062687306.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061424772_41:0:1106:799_1920x0_80_0_0_abdc4f5853968404042d058ff6392fb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
apple, çin, iphone 14 pro, üretim, protesto
apple, çin, iphone 14 pro, üretim, protesto
Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak
Abone ol
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşanacak.
Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar iPhone Pro üretimini olumsuz etkiledi.
Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynak, üretim tesisinde belirsizliğin sürdüğünü ve üretim kaybı adedinin değişebileceğini belirtti.
Tesisi işleten Foxconn’un işçileri şiddetli protestolardan tekrar üretim hatlarına getirip getiremeyeceği üretim kaybı rakamında belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalarda tesisteki Kovid-19 karantinasının devam etmesi halinde üretim adetlerinde daha büyük kayıpların görülmesi bekleniyor.
Zhengzhou kampüsü son dönemde Kovid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.
Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.