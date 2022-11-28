https://sputniknews.com.tr/20221128/cindeki-protestolar-applei-vurdu-iphone-proda-6-milyon-adet-uretim-kaybi-yasanacak-1063925764.html

Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak

Çin'deki protestolar Apple'ı vurdu: iPhone Pro'da 6 milyon adet üretim kaybı yaşanacak

Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T15:51+0300

2022-11-28T15:51+0300

2022-11-28T15:51+0300

dünya

apple

çin

iphone 14 pro

üretim

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061424772_0:75:1201:750_1920x0_80_0_0_886a0dfb611879550d24ad49794eb489.jpg

Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar iPhone Pro üretimini olumsuz etkiledi.Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynak, üretim tesisinde belirsizliğin sürdüğünü ve üretim kaybı adedinin değişebileceğini belirtti.Tesisi işleten Foxconn’un işçileri şiddetli protestolardan tekrar üretim hatlarına getirip getiremeyeceği üretim kaybı rakamında belirleyici olacak. Önümüzdeki haftalarda tesisteki Kovid-19 karantinasının devam etmesi halinde üretim adetlerinde daha büyük kayıpların görülmesi bekleniyor.Zhengzhou kampüsü son dönemde Kovid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221025/apple-az-talep-nedeniyle-iphone-14-plus-uretimini-azaltiyor-1062687306.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

apple, çin, iphone 14 pro, üretim, protesto