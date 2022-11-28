https://sputniknews.com.tr/20221128/cin-uzaktan-algilama-ozellikli-yaogan-36-uydularini-firlatti-1063906552.html
Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T04:29+0300
2022-11-28T04:29+0300
2022-11-28T04:29+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
uzay
yaogan-34
yaogan-36
uydu
uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 'Yaogan-36' tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 451'inci başarılı taşıma görevi oldu.Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikinci grubu ise 14 Ekim'de fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/cin-ayda-nukleer-enerjiyle-calisan-us-kurmayi-planliyor-1063813832.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, yaogan-34, yaogan-36, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, yaogan-34, yaogan-36, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
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Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 'Yaogan-36' tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 451'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikinci grubu ise 14 Ekim'de fırlatılmıştı.