CANLI | WSJ: ABD, Ukrayna yüzünden Tayvan'a gönderecek silah kalmamasından endişeli

WSJ: ABD, Ukrayna yüzünden Tayvan'a gönderecek silah kalmamasından endişeli

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD makamlarının askeri yardımların kayda değer kısmının Ukrayna'ya yönlendirilmesi nedeniyle Tayvan'a yeterince silah sağlayamamaktan endişe duyduklarını yazdı.

Gazetede yer alan makalede, Washington'un Tayvan'a silah teslimatında Ukrayna kıyasla 18.7 milyar dolar geride olduğuna dikkat çekilerek Taipei'ye vaat edilen 215 Stinger uçaksavar ve 208 Javelin tanksavar füze sisteminin hala gönderilmediği anımsatıldı.

Makalede, Washington'un Tayvan'a bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar daha az hacime silah tedarik ettiği belirtildi.