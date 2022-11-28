CANLI | WSJ: ABD, Ukrayna yüzünden Tayvan'a gönderecek silah kalmamasından endişeli

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD makamlarının askeri yardımların kayda değer kısmının Ukrayna'ya yönlendirilmesi nedeniyle Tayvan'a yeterince silah sağlayamamaktan endişe duyduklarını yazdı.
09:31 28.11.2022
Danimarka'da kiliseler, enerji krizi nedeniyle ayinlerini iptal ediyor
Doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin katlanarak arttığı Danimarka'da kiliseler, ayinleri iptal etmek zorunda kalıyor. Lolland-Falster Piskoposluğunda, 108 kilisenin tamamına enerji tasarrufu amacıyla ayinleri iptal etme izni verildi ve birçoğu, özellikle seyrek nüfuslu kırsal kesimde yeni verilen bu hakkı kullanma kararı aldı.
Danimarka'nın tamamında, 500 yıldan daha eski olan yaklaşık 1700 eski kilise bulunuyor.
Daha önce İsveç'te e yeterli ısıtma sağlanamaması nedeniyle kiliselerin geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu.
09:25 28.11.2022
CERN, enerji krizi nedeniyle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalışmalarını durdurdu
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), enerji tasarrufu sağlamak için Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalışmalarını başlangıçta planlanan tarihten iki hafta erken durdurdu.
Daha önce CERN, kompleksin çalışmalarının yüzde 20 oranda azalacağını açıklamıştı.
09:18 28.11.2022
WSJ: ABD, Ukrayna yüzünden Tayvan'a gönderecek silah kalmamasından endişeli
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD makamlarının askeri yardımların kayda değer kısmının Ukrayna'ya yönlendirilmesi nedeniyle Tayvan'a yeterince silah sağlayamamaktan endişe duyduklarını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Washington'un Tayvan'a silah teslimatında Ukrayna kıyasla 18.7 milyar dolar geride olduğuna dikkat çekilerek Taipei'ye vaat edilen 215 Stinger uçaksavar ve 208 Javelin tanksavar füze sisteminin hala gönderilmediği anımsatıldı.
Makalede, Washington'un Tayvan'a bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar daha az hacime silah tedarik ettiği belirtildi.