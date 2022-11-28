https://sputniknews.com.tr/20221128/bozulan-otomata-manuel-cozum-cihazin-icine-gecen-gorevli-para-girisi-yerinden-elini-uzatiyor-1063913591.html

Bozulan otomata manuel çözüm: Cihazın içine geçen görevli para girişi yerinden elini uzatıyor

Bozulan otomata manuel çözüm: Cihazın içine geçen görevli para girişi yerinden elini uzatıyor

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T12:05+0300

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su

eskişehir

zam

yaşam

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’nün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup bakiyelerini artırmaya çalıştı.Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan kişinin parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221127/eskisehirde-zamsiz-fiyattan-su-almak-isteyenler-uzun-kuyruklar-olusturdu-1063900538.html

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