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https://sputniknews.com.tr/20221128/bozulan-otomata-manuel-cozum-cihazin-icine-gecen-gorevli-para-girisi-yerinden-elini-uzatiyor-1063913591.html
Bozulan otomata manuel çözüm: Cihazın içine geçen görevli para girişi yerinden elini uzatıyor
Bozulan otomata manuel çözüm: Cihazın içine geçen görevli para girişi yerinden elini uzatıyor
Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:05+0300
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su
eskişehir
zam
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’nün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup bakiyelerini artırmaya çalıştı.Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan kişinin parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/eskisehirde-zamsiz-fiyattan-su-almak-isteyenler-uzun-kuyruklar-olusturdu-1063900538.html
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su, eskişehir, zam, para
su, eskişehir, zam, para

Bozulan otomata manuel çözüm: Cihazın içine geçen görevli para girişi yerinden elini uzatıyor

12:05 28.11.2022 (güncellendi: 12:12 28.11.2022)
© İHABozulan su yükleme noktası, ESKİ
Bozulan su yükleme noktası, ESKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© İHA
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Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’nün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup bakiyelerini artırmaya çalıştı.
Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.
Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan kişinin parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.
İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
TÜRKİYE
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
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