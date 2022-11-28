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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/birlesmis-milletler-ukraynada-6-bin-655-sivil-hayatini-kaybetti-1063940200.html
Birleşmiş Milletler: Ukrayna’da 6 bin 655 sivil hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler: Ukrayna’da 6 bin 655 sivil hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana 6 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 bin 300 sivilin de yaralandığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T22:06+0300
2022-11-28T22:06+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin raporunda, “24 Şubat 2022 tarihinden 27 Kasım 2022 tarihine kadar ülkede 6 bin 655 ölü ve 10 bin 368 yaralı olmak üzere toplamda 17 bin 23 sivil kurban kaydetti” ifadesine yer verildi.Rapora göre, Rus güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 460’ı ölü, bin 542’si yaralı toplamda 2 bin 2 sivil çatışmalardan etkilendi.Hayatını kaybedenlerin 2 bin 601’inin erkek, bin 783’ünün kadın, 173’ünün kız çocuğu ve 209’unun erkek çocuğu olduğu ifade edildi. Ayrıca 37 çocuk ve bin 852 yetişkinin cinsiyeti belirlenemedi.Kurbanların büyük kısmının geniş etki alanına sahip bombalardan etkilendiği belirtildi
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birleşmiş milletler (bm), ukrayna
birleşmiş milletler (bm), ukrayna

Birleşmiş Milletler: Ukrayna’da 6 bin 655 sivil hayatını kaybetti

22:06 28.11.2022
© AABM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana 6 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 bin 300 sivilin de yaralandığını belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin raporunda, “24 Şubat 2022 tarihinden 27 Kasım 2022 tarihine kadar ülkede 6 bin 655 ölü ve 10 bin 368 yaralı olmak üzere toplamda 17 bin 23 sivil kurban kaydetti” ifadesine yer verildi.
Rapora göre, Rus güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 460’ı ölü, bin 542’si yaralı toplamda 2 bin 2 sivil çatışmalardan etkilendi.
Hayatını kaybedenlerin 2 bin 601’inin erkek, bin 783’ünün kadın, 173’ünün kız çocuğu ve 209’unun erkek çocuğu olduğu ifade edildi. Ayrıca 37 çocuk ve bin 852 yetişkinin cinsiyeti belirlenemedi.
Kurbanların büyük kısmının geniş etki alanına sahip bombalardan etkilendiği belirtildi
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