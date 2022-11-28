https://sputniknews.com.tr/20221128/biri-cocuklari-kurtarsin-bidenin-garip-ozcekimleri-tartisma-konusu-oldu-1063913095.html

'Biri çocukları kurtarsın': Biden'ın garip selfie'leri tartışma konusu oldu

'Biri çocukları kurtarsın': Biden'ın garip selfie'leri tartışma konusu oldu

Göreve gelmesinden bu yana gaflarıyla tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket'ta çocuklarla yaptığı garip... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T11:49+0300

2022-11-28T11:49+0300

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abd

joe biden

çocuk

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Şükran Günü için ailesiyle birlikte Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket'ta olan ABD Başkanı Joe Biden, camdan çocuklara yaklaşarak verdiği selfie pozlarıyla gündeme geldi.New York Post'ta yer alan habere göre sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın pozlarını 'ürkütücü' diye nitelendirdi.Söz konusu fotoğraflara yerel basın geniş bir yer verildi.Alışverişe çıkan Biden, Lemon Press adlı meyve suyu dükkanında çocukların heyecanlı çığlıklarını duyunca olduğu yerde duurdu ve pencereye yöneldi. Ardından çocuklar, Biden'ı da kadraja alarak selfie çekti.'Benim zamanımda bunun gibilere röntgenci derlerdi'Biden'ın pozu, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından tepki aldı. Instagram'da bir kullanıcı, "Bu normal değil. Bunu normalleştirmeye çalışmaktan vazgeçin. Başka bir yaşlı adam olsaydı çıldırırdınız" dedi. Bir diğer kullanıcı ise, "Benim zamanımda bunun gibilere röntgenci derlerdi!" yorumunu yaptı.DC Patriot muhabiri Mindy Robinson ise "Korku filmi gibi, biri çocukları kurtarsın" ifadelerini kullandı.Bazıları ise Biden'ın halinden memnundu. Bir kullanıcı, "Buna liderlik denir. Çocuklar çok heyecanlı, sevimli ve mutlular" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221024/abd-baskani-biden-yarin-bir-hastaligim-olabilir-olebilirim-1062657402.html

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