https://sputniknews.com.tr/20221128/bbp-genel-baskani-destici-asgari-ucret-zamminin-yuzde-40-50-arasinda-olacagini-tahmin-ediyorum-1063943016.html

BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olacağını tahmin ediyorum

BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olacağını tahmin ediyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret zammı konusunda açıklamalarda bulunarak, “Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T23:47+0300

2022-11-28T23:47+0300

2022-11-28T23:59+0300

türkiye

asgari ücret

mustafa destici

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde oluşturulan aşevi ve sosyal tesisin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, asgari ücret artışına değinerek şunları söyledi:‘Bizler seferle yükümlüyüz’Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında olduğunu ve kendilerinin de bu bilinçle çalışmalar yaptığını anlatan Destici sözlerine şöyle devam etti:‘Türkiye güçlendikçe mazlum coğrafyaların yüzü daha fazla gülecektir’Türkiye’nin yalnızca kendi için değil, dost ve soydaş ülkelerin hakları içinde mücadele verdiğini anlatan Destici, “Şu anda Cumhur İttifakı olarak aynı gayeyle hem ülkemiz için hem milletimiz için hem devletimiz için hem de başta soydaş ve kardeş coğrafyamız olmak üzere tüm dünya mazlumları için çalışma gayreti içerisindeyiz. Son yıllarda özellikle bu gayretimizin büyük bir meyve verdiğini işte Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından tutun da Libya’da bağımsız bir devletin, hükümetin kurulasına kadar, Suriye, Irak, Afganistan, Kafkaslar, Balkanlar, doğu Akdeniz bütün bu coğrafyalarda mazlumların yanında yer alma gayreti içinde olan ve her şartta elini Türk’e, Müslümana ve mazluma uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıyayız. Elhamdülillah bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar bu açıdan daha önemli bir hale gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlendikçe mazlum coğrafyaların yüzü de daha fazla gülecektir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/bbp-genel-baskani-destici-asla-parlamenter-sisteme-donusu-savunmuyoruz-1062955307.html

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