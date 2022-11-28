https://sputniknews.com.tr/20221128/bakan-nebati-islam-kalkinma-bankasi-baskani-ile-gorustu-yatirim-firsatlari-hakkinda-konustuk-1063910544.html

Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü: 'Yatırım fırsatları hakkında konuştuk'

Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü: 'Yatırım fırsatları hakkında konuştuk'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T10:09+0300

2022-11-28T10:09+0300

2022-11-28T10:09+0300

türkiye

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

islam işbirliği teşkilatı (iit)

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştüğünü bildirdi.Toplantının oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Nebati, "Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, islam işbirliği teşkilatı (iit)