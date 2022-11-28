https://sputniknews.com.tr/20221128/bakan-bilgin-acikladi-asgari-ucrette-calisma-takvimi-yarin-belirlenecek-1063937206.html
Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşerek asgari ücretle ilgili takvimi belirleyeceğiz" dedi. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T20:52+0300
2022-11-28T20:52+0300
2022-11-28T20:55+0300
türkiye
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek. Bakan Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşerek asgari ücretle ilgili takvimi belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.
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vedat bilgin
Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
20:52 28.11.2022 (güncellendi: 20:55 28.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşerek asgari ücretle ilgili takvimi belirleyeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.
Bakan Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşerek asgari ücretle ilgili takvimi belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.