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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü. Akar, görüşmede, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
tsk
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

20:29 28.11.2022 (güncellendi: 20:30 28.11.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü. Akar, görüşmede, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.
Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
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