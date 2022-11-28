https://sputniknews.com.tr/20221128/bakan-akardan-komutanlarla-toplanti-1063934959.html

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü. Akar, görüşmede, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T20:29+0300

2022-11-28T20:29+0300

2022-11-28T20:30+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)