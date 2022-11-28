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Antalya'da yaşayan Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü
Antalya'da yaşayan Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü
Antalya'da yaşayan Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, çöp poşetinden plastik şişeye, gazoz kapağından plastik klipslere kadar birçok farklı... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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plastik atık, ekosistem, фото
plastik atık, ekosistem, фото

Antalya'da yaşayan Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü

14:05 28.11.2022
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Antalya'da yaşayan Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, çöp poşetinden plastik şişeye, gazoz kapağından plastik klipslere kadar birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor. Amirova'nın 'Perseus' adlı son çalışması, denizlerin plastik atıklarla kirletilmesini konu alıyor.
© DHARus asıllı sanatçı Güzel Amirova, plastik atıklardan yaptığı heykelleriyle ilgi görüyor. İrili ufaklı yüzlerce heykeli bulunan Amirova, heykellerinde yapıştırıcı, zımba ve çivi gibi hiçbir yardımcı madde kullanmıyor. Sadece plastik şişeleri eğip bükebilmek adına mum ateşinden yararlanan geri dönüşüm sanatçısı Amirova'nın son yaptığı heykel 'Perseus' ise denizlerin ve okyanusların plastiklerle kirletilmesine odaklanarak, sosyal mesaj içeriyor.
Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Rus asıllı sanatçı Güzel Amirova, plastik atıklardan yaptığı heykelleriyle ilgi görüyor. İrili ufaklı yüzlerce heykeli bulunan Amirova, heykellerinde yapıştırıcı, zımba ve çivi gibi hiçbir yardımcı madde kullanmıyor. Sadece plastik şişeleri eğip bükebilmek adına mum ateşinden yararlanan geri dönüşüm sanatçısı Amirova'nın son yaptığı heykel 'Perseus' ise denizlerin ve okyanusların plastiklerle kirletilmesine odaklanarak, sosyal mesaj içeriyor.
© DHAYunan mitolojisinde Medusa'yı öldürmesi için görevlendirilen ve görevini tamamladıktan sonra Medusa'nın kestiği kafasını tutup havaya kaldırarak heykelleştirilen Perseus, sanatçı Amirova'nın eserinde ise elinde kılıç, etrafında plastik atıklarla savaşırken yer aldı.
Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Yunan mitolojisinde Medusa'yı öldürmesi için görevlendirilen ve görevini tamamladıktan sonra Medusa'nın kestiği kafasını tutup havaya kaldırarak heykelleştirilen Perseus, sanatçı Amirova'nın eserinde ise elinde kılıç, etrafında plastik atıklarla savaşırken yer aldı.
© DHAPlastik atıkların doğaya ağır zarar verdiğini belirten 46 yaşındaki Amirova, "Denizde, karada her yerde plastik atıkları görüyoruz. Yaptığım heykellerle çevre felaketine biraz da olsa dikkati çekebiliyorsam ne mutlu bana. Bir plastiği sokağa atmak yerine farklı şekillerde geri dönüştürüp değerlendirebilirsiniz" dedi.
Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Plastik atıkların doğaya ağır zarar verdiğini belirten 46 yaşındaki Amirova, "Denizde, karada her yerde plastik atıkları görüyoruz. Yaptığım heykellerle çevre felaketine biraz da olsa dikkati çekebiliyorsam ne mutlu bana. Bir plastiği sokağa atmak yerine farklı şekillerde geri dönüştürüp değerlendirebilirsiniz" dedi.
© DHAPerseus heykelini yapmasındaki amacı anlatan Amirova, "Perseus bu defa Medusa ile değil, denizlerdeki plastik çöplerle savaşıyor. Elindeki kılıç, plastik atıklara açtığı savaşı ifade ediyor. Perseus heykelinde yapıştırıcı, çivi ve zımba gibi hiçbir yardımcı ürün kullanmadım. Tamamen sıkıştırma ve sarma tekniğiyle yapılmış bir heykel" diye konuştu.
Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Perseus heykelini yapmasındaki amacı anlatan Amirova, "Perseus bu defa Medusa ile değil, denizlerdeki plastik çöplerle savaşıyor. Elindeki kılıç, plastik atıklara açtığı savaşı ifade ediyor. Perseus heykelinde yapıştırıcı, çivi ve zımba gibi hiçbir yardımcı ürün kullanmadım. Tamamen sıkıştırma ve sarma tekniğiyle yapılmış bir heykel" diye konuştu.
© DHAGeri dönüşüm heykellerini yaparken dikkat ettiği en önemli ayrıntının yapıştırıcı, çivi, zımba gibi dış materyaller kullanmaması olduğunu kaydeden Güzel Amirova, "Bir geri dönüşüm sanatçısı olarak çevreye zarar veren materyalleri sanat ile birleştirip değerlendirmeye gayret ediyorum. Benim sanatımda ekolojiye, çevreye dikkati çekerek zararlı çöplerden bir şekilde yararlanma yolu var. Bu nedenle çöpü kendiyle bütünleştirerek sanata çeviriyorum. Yapıştırıcı yok, çivi yok, zımba yok" ifadelerini kullandı.
Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Geri dönüşüm heykellerini yaparken dikkat ettiği en önemli ayrıntının yapıştırıcı, çivi, zımba gibi dış materyaller kullanmaması olduğunu kaydeden Güzel Amirova, "Bir geri dönüşüm sanatçısı olarak çevreye zarar veren materyalleri sanat ile birleştirip değerlendirmeye gayret ediyorum. Benim sanatımda ekolojiye, çevreye dikkati çekerek zararlı çöplerden bir şekilde yararlanma yolu var. Bu nedenle çöpü kendiyle bütünleştirerek sanata çeviriyorum. Yapıştırıcı yok, çivi yok, zımba yok" ifadelerini kullandı.
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