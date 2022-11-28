Antalya'da yaşayan Rus sanatçı plastik atıkları heykele dönüştürdü

© DHA Perseus heykelini yapmasındaki amacı anlatan Amirova, "Perseus bu defa Medusa ile değil, denizlerdeki plastik çöplerle savaşıyor. Elindeki kılıç, plastik atıklara açtığı savaşı ifade ediyor. Perseus heykelinde yapıştırıcı, çivi ve zımba gibi hiçbir yardımcı ürün kullanmadım. Tamamen sıkıştırma ve sarma tekniğiyle yapılmış bir heykel" diye konuştu.