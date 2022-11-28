‘Anayasal sürecin yeniden canlanması, Suriye krizinin nihai çözümüne doğru götürebilir’
© Sputnik / Дмитрий ВиноградовSuriye bayrağı
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Suriye’de anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmayı amaçladıkları yönündeki ifadelerini değerlendiren Rus uzman Dolgov, Suriye Anayasa Komitesi’ndeki çalışmalarının etkinleştirilmesinin önemli ve gerekli olduğunu belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik’e verdiği görüşte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, amaçlarının Suriyeli taraflar arasında anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak olduğu ifadelerini değerlendirdi:
“Yakın zamana kadar Cenevre’de toplanan, Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının yeniden canlandırılması gerçekten önemli ve son derece gerekli. Çavuşoğlu’nun bu açıklaması, Ankara’nın terörist olarak kabul ettiği Kürt silahlı gruplarına yönelik Türk ordusunun devam eden hava harekatı devam ederken yapılsa da samimiyetinden şüphe duyulmuyor. Aynı zamanda, anayasa komisyonunda temsil edilen muhalefetin bir kısmının Türkiye tarafından kontrol edilmediğini de kabul etmek gerekir. Bu kısmı bölgenin diğer etkili aktörleri kontrol ediyor. Belki de Erdoğan, Suriye için siyasi çözümü desteklemek konusunda daha aktif çaba harcama çağrısında bulunduğunda onlara seslenmişti. Zira Suriye muhalefeti saflarında halâ tam bir uyumun olmadığı biliniyor. Bu uyum olmadan da anayasa sürecinin ilerlemesi son derece zor bir iş olarak görünüyor.”
Astana Formatı’nın tüm katılımcılarının, Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına katkıda bulunacaklarını defalarca dile getirdiğini anımsatan Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu önemli. Çünkü ancak anayasa sürecinin etkin biçimde ilerletilmesi ile doğru ve önemli sonuçlara ulaşılabilir. Anayasa Komitesi’nden yeni bir anayasa hazırlaması veya Suriye’nin mevcut anayasasında bazı değişiklikler yapması isteniyor. Ancak yeni mevzuatın oluşturulması yoluyla süreç, Suriye krizinin nihai çözümüne doğru ilerletilebilir. Bu çalışma uzun süredir devam ediyor. Ama şu ana kadar bu süreçte çok az sonuç alındı. Ayrıca, anayasa süreci kapsamında, Suriye’deki durumu istikrarsızlığa sürükleyecek hiçbir şey yok. Anayasa Komitesi’nin çalışmaları, normal siyasi bir süreç.”