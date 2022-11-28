‘Anayasal sürecin yeniden canlanması, Suriye krizinin nihai çözümüne doğru götürebilir’

“Yakın zamana kadar Cenevre’de toplanan, Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının yeniden canlandırılması gerçekten önemli ve son derece gerekli. Çavuşoğlu’nun bu açıklaması, Ankara’nın terörist olarak kabul ettiği Kürt silahlı gruplarına yönelik Türk ordusunun devam eden hava harekatı devam ederken yapılsa da samimiyetinden şüphe duyulmuyor. Aynı zamanda, anayasa komisyonunda temsil edilen muhalefetin bir kısmının Türkiye tarafından kontrol edilmediğini de kabul etmek gerekir. Bu kısmı bölgenin diğer etkili aktörleri kontrol ediyor. Belki de Erdoğan, Suriye için siyasi çözümü desteklemek konusunda daha aktif çaba harcama çağrısında bulunduğunda onlara seslenmişti. Zira Suriye muhalefeti saflarında halâ tam bir uyumun olmadığı biliniyor. Bu uyum olmadan da anayasa sürecinin ilerlemesi son derece zor bir iş olarak görünüyor.”