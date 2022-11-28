https://sputniknews.com.tr/20221128/akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-motorinde-indirim-bekleniyor-1063907877.html
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorinde indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorinde indirim bekleniyor
Ukrayna kriziyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 29... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T07:46+0300
2022-11-28T07:46+0300
2022-11-28T07:46+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Eğer indirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 23.02 TL olacak.Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.
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türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, indirim
türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, indirim
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorinde indirim bekleniyor
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Ukrayna kriziyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Eğer indirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 23.02 TL olacak.
Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.