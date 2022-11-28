Abdulkadir Selvi: 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masaya ilişkin kaleme aldığı yazısında "6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda" dedi.
Abdulkadir Selvi'nin "6’lı masa ikiye bölündü" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa önerisini açıklayacaklar.
6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak. Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis haberciliği böyle bir şeydir. Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın görünmeyen bir tarafı da kalmadı.
CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki mücadele giderek sertleşiyor. Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda.
Tablo şöyle: Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu birlikte hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu beraberler. Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye ve milletvekili listelerine sıra gelince ittifak içinde yeni ittifaklar oluşabilir."