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Abdulkadir Selvi: 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda
Abdulkadir Selvi: 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T09:59+0300
2022-11-28T09:59+0300
politika
abdulkadir selvi
türkiye
6'lı masa
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
saadet partisi
deva partisi
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
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Abdulkadir Selvi'nin "6’lı masa ikiye bölündü" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
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abdulkadir selvi, türkiye, 6'lı masa, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp)
abdulkadir selvi, türkiye, 6'lı masa, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp)

Abdulkadir Selvi: 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda

09:59 28.11.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masaya ilişkin kaleme aldığı yazısında "6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda" dedi.
Abdulkadir Selvi'nin "6’lı masa ikiye bölündü" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa önerisini açıklayacaklar.
6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak. Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis haberciliği böyle bir şeydir. Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın görünmeyen bir tarafı da kalmadı.
CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki mücadele giderek sertleşiyor. Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda.
Tablo şöyle: Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu birlikte hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu beraberler. Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye ve milletvekili listelerine sıra gelince ittifak içinde yeni ittifaklar oluşabilir."
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