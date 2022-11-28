Abdulkadir Selvi: 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda

"Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa önerisini açıklayacaklar. "Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa önerisini açıklayacaklar.

6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak. Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis haberciliği böyle bir şeydir. Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın görünmeyen bir tarafı da kalmadı. 6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak. Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis haberciliği böyle bir şeydir. Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın görünmeyen bir tarafı da kalmadı.

CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki mücadele giderek sertleşiyor. Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda. CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki mücadele giderek sertleşiyor. Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda.