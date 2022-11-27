Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221127/yasak-sonrasi-istiklalde-denetim-seyyar-saticilara-ceza-kesildi-1063881429.html
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi
Yeni önlemler doğrultusunda İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetimler yaptı. Denetimlerde birçok seyyar satıcıya ceza... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T11:03+0300
2022-11-27T11:03+0300
multimedya
istiklal caddesi
denetim
yasak
terör saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063881509_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a3576506a508a65786015c31a948060d.jpg
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063881509_645:0:3376:2048_1920x0_80_0_0_c4536d56948e350d875bbc4cb2965d54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istiklal caddesi, denetim, yasak, terör saldırısı, фото
istiklal caddesi, denetim, yasak, terör saldırısı, фото

Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi

11:03 27.11.2022
Abone olTelegram
Yeni önlemler doğrultusunda İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetimler yaptı. Denetimlerde birçok seyyar satıcıya ceza kesildi.
© İHAİstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan genel emirde, işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtilmişti.
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan genel emirde, işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtilmişti.
© İHABu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetim yaptı.
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde ortak denetim yaptı.
© İHADenetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu. Zabıta ekipleri, ceza kesilen kadına cezasını ödedikten sonra ürünlerini teslim alabileceğini söyledi.
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Denetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu. Zabıta ekipleri, ceza kesilen kadına cezasını ödedikten sonra ürünlerini teslim alabileceğini söyledi.
© İHABununla birlikte sahte parfüm satan erkek bir seyyar satıcının da sattığı ürünlere el konuldu.
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bununla birlikte sahte parfüm satan erkek bir seyyar satıcının da sattığı ürünlere el konuldu.
© İHAÖte yandan, dükkanın dışına mal koyan bir dükkan sahibi de ekipler tarafından uyarı aldı. Bir başka dükkanda çalışan kişi ise çöp konteynerini caddeye koyması nedeniyle zabıtalar tarafından uyarıldı.
Yasak sonrası İstiklal'de denetim: Seyyar satıcılara ceza kesildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Öte yandan, dükkanın dışına mal koyan bir dükkan sahibi de ekipler tarafından uyarı aldı. Bir başka dükkanda çalışan kişi ise çöp konteynerini caddeye koyması nedeniyle zabıtalar tarafından uyarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала