https://sputniknews.com.tr/20221127/turk-bilim-insani-kesfetti-dunyanin-en-eski-pisirilmis-yemek-kalintilari-1063884610.html

Türk bilim insanı keşfetti: Dünyanın en eski pişirilmiş yemek kalıntıları

Türk bilim insanı keşfetti: Dünyanın en eski pişirilmiş yemek kalıntıları

Bilimsel çalışmalarına İngiltere merkezli Liverpool Üniversitesi’nde devam eden Türk bilim insanı Dr. Ceren Kabukçu ve ekibi, tarihteki en eski pişirilmiş... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T13:14+0300

2022-11-27T13:14+0300

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keşif

yaşam

yemek

neandertal

liverpool üniversitesi

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Neanderthallerin bir anlamda ‘gurme tariflerini’ keşfeden Dr. Kabukçu “Bulgularımız çok çeşitli bitki tohumunun bir arada ve bir tarif gibi çok basamaklı bir işlemden geçtiğine işaret ediyor” diyerek beslenmenin sadece biyolojik bir ihtiyaç olmadığını ortaya koydu.Liverpool Üniversitesi Arkeoloji bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Ceren Kabukçu, elde ettikleri 70 bin yıllık örneklerin keşif sürecini anlattı:‘Beslenme ve yeme-içme sadece bir biyolojik ihtiyaç değildir’Dr. Kabukçu sonuçların kendilerini şaşırttığını ifade ederek “Bulgularımız çok çeşitli bitki tohumunun bir arada ve bir tarif gibi çok basamaklı bir işlemden geçtiğine işaret ediyor. Bu nedenle bitki kullanımının bu dönemde de daha karmaşık ve özgün bir mutfak kültürüne ait olduğu yorumunda bulunduk. Sanırım otomatik olarak hem algıda hem de hayal gücünde geçmiş insanlar yeterince yaratıcı, kültürel, ‘insani’ varlıklar olarak görülmüyor. Biz de bulduğumuz bitkilerin botanik isimlerinin ötesinde bir yorum getirdik konuya, ki beslenme ve yemek-içmek sadece bir biyolojik ihtiyaç değildir” dedi.70 bin yıl önce insanların atalarının gelişmiş bir mutfak kültürü olduğunu vurgulayan Dr. Kabukçu bu konudaki bulgularını şöyle yorumladı:

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2022

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keşif, yemek, neandertal, liverpool üniversitesi