https://sputniknews.com.tr/20221127/tunc-cagi-batiginda-3-bin-600-yillik-kursun-agirliklar-bulundu-1063892290.html

Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu

Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu

Kazı başkanı Doç. Dr. Öniz'in yaptığı Tunç Çağı batığı çalışmalarında, Akdeniz'de su altında en eski kurşun ağırlıklar bulundu. Biri 22 gram diğeri ise 44 gram... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T16:58+0300

2022-11-27T16:58+0300

2022-11-27T17:00+0300

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde su altı arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürdükleri M.Ö. 16. yüzyıla tarihlenen Tunç Çağı batığının dünyanın en eski batıklarından biri olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, 3 bin 500- 3 bin 600 yaşlarında olan batığın muhtemelen Girit'e gitmekte iken fırtınadan kaçamayarak batan bir gemiye ait olduğunu söyledi. Geminin muhtemelen Kıbrıs'taki bakır madenlerinden toplanan bakır külçelerle batıya doğru hareket ettiğini ifade eden Doç. Dr. Öniz, "Bu bakır külçelerin önemli bir özelliği var. O günlerde bölgeye egemen olan güç Mısırlılarsa bölgedeki devletler, örneğin Kıbrıs ya da Minos sarayları ya da Asurlular vergilerini Mısırlılara bu bakır külçelerle ödüyorlar" dedi.Batıkta bakır külçelerin (ingot) o döneme ait her formuna rastladıklarını kaydeden Doç. Dr. Öniz, "Böylelikle biz, Doğu Akdeniz ticaretinin M.Ö. 16. yüzyılda nasıl yapıldığıyla ilgili ipuçlarına da ulaşmış olduk" diye konuştu. Doç. Dr. Öniz, 1999 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri su altı arkeolojik kazı çalışmalarında Antalya ve Mersin illeri sınırları içinde yaklaşık 350 batık tespit ettiklerini söyledi.Bugüne kadar hiç rastlanmamış buluntularDoç. Dr. Öniz, biri 22 gram, diğeri 44 gram olan kurşun ağırlıkların batan gemide muhtemelen Suriyeli bir tüccarın bulunduğuna da işaret ettiğini belirtti:Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle Antalya Müzesi, Türk Tarih Kurumu ile Gemi Arkeoloji Enstitüsü destekleriyle yürüttükleri su altı arkeolojik kazı çalışmalarında ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Polonya'dan da katılım sağlandığını belirten Doç. Dr. Öniz, 38 kişilik ekibin görev yaptığı kazının, su altındaki dünyanın en derin kazılarından biri olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Öniz, şunları söyledi:Doç. Dr. Hakan Öniz, batıktan çıkarılan eserlerin Antalya Bölge Laboratuvarı'nda koruma ve onarım işlemlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220220/fethiye-korfezinde-3-yuzyila-ait-rodos-gemisi-batigi-kesfedildi-1054050814.html

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