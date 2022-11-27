https://sputniknews.com.tr/20221127/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-26-kasim-itibariyla-tahil-koridorundan-495-gemi-gecti-1063884836.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 26 Kasım itibarıyla tahıl koridorundan 495 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 26 Kasım itibarıyla tahıl koridorundan 495 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 26 Kasım itibarıyla Tahıl Koridoru'ndan 495 geminin geçtiğini, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürününün taşındığını belirtti. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T13:12+0300

2022-11-27T13:12+0300

2022-11-27T13:12+0300

ukrayna krizi

vahit kirişci

tahıl

koridor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063884922_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2640e43540ee4f8942d13f1f5836f5ea.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Limkon Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fabrikasını gezerek açıklamalarda bulundu. Kirişci şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlendi. Dünya için önem arz eden gıda krizini aşmak adına İstanbul merkezli gıda, tahıl geçişini sağlayacak oluşumu gündeme getirdi. Bunda da netice alınmış oldu. Her ne kadar art niyetli de olmasa bile bilgisizlikten dolayı buna sadece 'Karadeniz tahıl girişimi' adını vermiş olsalar da ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmemek adına bu konularda imtina gösterseler de artık bütün dünya biliyor. 26 Kasım itibarıyla bu koridordan 495 gemi geçmiş, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır. Bunun yüzde 58'sini Avrupa, yüzde 23'ünü Asya, yüzde 12'sini Afrika, yüzde 6.7 gibi küçük bir bölümünü de Ortadoğu ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldıkları ise oldukça cüzi, sadece yüzde 6.4 gibi düşük bir orandır. Ülke olarak inşallah onlara buğday, un, makarna, irmik ve diğer ürünlere dönüştürülmüş hallerini o ülkelere sunan biz olacağız. Türkiye'nin bu misyonu ve vizyonu, çok şükür sektörü ve dünyayı rahatlattı."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vahit kirişci, tahıl, koridor