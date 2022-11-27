https://sputniknews.com.tr/20221127/suudi-arabistan-turkiyeden-daha-tutkulu-diyen-gomisten-yalanlama-yanlis-yazilan-bir-haber-1063890688.html

'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' diyen Gomis'ten yalanlama: Yanlış yazılan bir haber

'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' diyen Gomis'ten yalanlama: Yanlış yazılan bir haber

Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T16:05+0300

2022-11-27T16:05+0300

2022-11-27T16:21+0300

bafetimbi gomis

spor

galatasaray

suudi arabistan

röportaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103688/90/1036889096_0:201:3866:2376_1920x0_80_0_0_b7aa7d446c8753eceb6ffac41b2a3a9b.jpg

Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gomis yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin yanlış algılayıp yanlış yazdığı haberi düzeltmem lazım. Türkiye'deki futbol sevgisi ve ateşi tüm dünyada kabul görmüşken, bunun tersini söylemem komik olur. Taraftarımızla birlikte hedefe konsantre olalım. Şampiyonluğu istiyoruz, hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.Ne demişti?Webaslan'ın aktardığına göre, Gomis verdiği röportajda şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: Gomis Suudi Arabistan'daki futbol coşkusunun eski takımı Marsilya ve Türkiye'dekiyle kıyaslanmasının istenmesi üzerine, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım" dedi.Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220516/gomis-bu-sezon-icin-taraftarlardan-ozur-diliyorum-1056424323.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bafetimbi gomis, galatasaray, suudi arabistan, röportaj