Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221127/suudi-arabistan-turkiyeden-daha-tutkulu-diyen-gomisten-yalanlama-yanlis-yazilan-bir-haber-1063890688.html
'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' diyen Gomis'ten yalanlama: Yanlış yazılan bir haber
'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' diyen Gomis'ten yalanlama: Yanlış yazılan bir haber
Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T16:05+0300
2022-11-27T16:21+0300
bafetimbi gomis
spor
galatasaray
suudi arabistan
röportaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103688/90/1036889096_0:201:3866:2376_1920x0_80_0_0_b7aa7d446c8753eceb6ffac41b2a3a9b.jpg
Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gomis yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin yanlış algılayıp yanlış yazdığı haberi düzeltmem lazım. Türkiye'deki futbol sevgisi ve ateşi tüm dünyada kabul görmüşken, bunun tersini söylemem komik olur. Taraftarımızla birlikte hedefe konsantre olalım. Şampiyonluğu istiyoruz, hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.Ne demişti?Webaslan'ın aktardığına göre, Gomis verdiği röportajda şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: Gomis Suudi Arabistan'daki futbol coşkusunun eski takımı Marsilya ve Türkiye'dekiyle kıyaslanmasının istenmesi üzerine, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım" dedi.Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220516/gomis-bu-sezon-icin-taraftarlardan-ozur-diliyorum-1056424323.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103688/90/1036889096_215:0:3651:2577_1920x0_80_0_0_4f9beea8d49e97d7bf93bfb6db31d3f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bafetimbi gomis, galatasaray, suudi arabistan, röportaj
bafetimbi gomis, galatasaray, suudi arabistan, röportaj

'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' diyen Gomis'ten yalanlama: Yanlış yazılan bir haber

16:05 27.11.2022 (güncellendi: 16:21 27.11.2022)
© AFP 2022 / Ozan KöseBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Ozan Köse
Abone olTelegram
Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gomis yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin yanlış algılayıp yanlış yazdığı haberi düzeltmem lazım. Türkiye'deki futbol sevgisi ve ateşi tüm dünyada kabul görmüşken, bunun tersini söylemem komik olur. Taraftarımızla birlikte hedefe konsantre olalım. Şampiyonluğu istiyoruz, hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

Webaslan'ın aktardığına göre, Gomis verdiği röportajda şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: Gomis Suudi Arabistan'daki futbol coşkusunun eski takımı Marsilya ve Türkiye'dekiyle kıyaslanmasının istenmesi üzerine, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım" dedi.
Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
SPOR
Gomis: Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum
16 Mayıs, 23:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала