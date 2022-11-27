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https://sputniknews.com.tr/20221127/samsunda-ogretmeni-darp-eden-baba-ve-oglu-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1063882793.html
Samsun'da öğretmeni darbeden baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest
Samsun'da öğretmeni darbeden baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest
Samsun’un Çarşamba ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, okul bahçesinde öğrencisinin babası Ferhat Ç. ile ağabeyi E.Ç.’nin tekmeli ve yumruklu... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T11:20+0300
2022-11-27T11:22+0300
türkiye
samsun
öğretmen
saldırı
gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda 25 Kasım'da meydana gelen olayda B.Ç. adlı öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul çıkışı eve gidip ailesine, beden dersi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.Bir gün sonra sabah okula diğer oğlu E.Ç. ile gelen Ferhat Ç., bahçede karşılaştığı öğretmen Atay’a yumrukla saldırdı. Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu okuldan ayrıldı. Hastaneye giden öğretmen Atay darp raporu alıp polise şikayette bulundu.Ferhat Ç. ve oğlu E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan öğretmen Atay, “Biz elbette olayın ardından şikayetimizi gerekli mercilere yaptık. Bundan sonrası adli bir süreç. Ben asla hiçbir öğrenciye el kaldırmam. O kadar öğrencinin gözü önünde bunların yaşanması hiç yakışır bir olay değil. Binlerce öğrenci yetiştirdim, yetiştirmeye de devam edeceğim. Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın. Okula gidip eğitim vermeye, yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğim” dedi.
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samsun, öğretmen, saldırı, gözaltı
samsun, öğretmen, saldırı, gözaltı

Samsun'da öğretmeni darbeden baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest

11:20 27.11.2022 (güncellendi: 11:22 27.11.2022)
© DHASamsun'da öğretmene şiddet
Samsun'da öğretmene şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© DHA
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, okul bahçesinde öğrencisinin babası Ferhat Ç. ile ağabeyi E.Ç.’nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 yıllık öğretmen Atay, "Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın" dedi.
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda 25 Kasım'da meydana gelen olayda B.Ç. adlı öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul çıkışı eve gidip ailesine, beden dersi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.
Bir gün sonra sabah okula diğer oğlu E.Ç. ile gelen Ferhat Ç., bahçede karşılaştığı öğretmen Atay’a yumrukla saldırdı. Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu okuldan ayrıldı.
Hastaneye giden öğretmen Atay darp raporu alıp polise şikayette bulundu.
Ferhat Ç. ve oğlu E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan öğretmen Atay, “Biz elbette olayın ardından şikayetimizi gerekli mercilere yaptık. Bundan sonrası adli bir süreç. Ben asla hiçbir öğrenciye el kaldırmam. O kadar öğrencinin gözü önünde bunların yaşanması hiç yakışır bir olay değil. Binlerce öğrenci yetiştirdim, yetiştirmeye de devam edeceğim. Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın. Okula gidip eğitim vermeye, yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğim” dedi.
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